Tengo una amiga escrupulosa a la que da asco ir al cine. No llega a Jack Nicholson en 'Mejor imposible', pero siempre se pregunta quién habrá puesto la cabeza donde la va a poner ella. A Rafael Mayoral, diputado de Podemos, debe de pasarle algo así. Llega al Hemiciclo y coloca la kufiya en el respaldo del asiento. La extiende y así no tiene que poner la cabeza donde antes la puso la casta. Ya queda feo colocar el abrigo como hacen sus colegas (dejando aparte el primer día, cuando pillaron sitio como las viejas, ¿no se fían de los percheros del Congreso?). Lo del pañuelo palestino parece declaración de intenciones, como poner una bandera. Halima Aden es una modelo musulmana que nació en un campo de refugiados. Ha desfilado en la semana de la moda de Nueva York para Kanye West. No piensa trabajar sin hiyab. Ella sabrá. Y los que la contratan. De momento le va bien. Lo de Mayoral es apropiación cultural. O asco. Como el de mi amiga.