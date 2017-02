GASTOS EN ABOGADOS

Los funcionarios de todas las administraciones están especializados en áreas concretas de actuación, bien determinadas. Sin embargo, en ocasiones se presentan asuntos fuera de estas áreas. Esto ocurre también en el gabinete jurídico del Ayuntamiento de Gandia: sus letrados están especializados en temas administrativos, y además solo dos de ellos pueden presentarse en sala.

El Ayuntamiento, que aún siente los efectos de la nefasta gestión del anterior ejecutivo popular, se está viendo afectado por algunos procedimientos penales. Uno de ellos es el 'caso Púnica', que investiga, entre otros, al anterior alcalde Arturo Torró y a otros miembros de su partido. Víctor Soler, por ejemplo, ha aparecido en grabaciones comprometedoras, y probablemente sea su aforamiento lo que ha hecho que aún no visite los juzgados.

El gobierno de Diana Morant ha contratado los servicios de abogados externos, especializados en estos asuntos, para representar al Ayuntamiento. El coste, que alarma a los populares de Gandia, es de 45.000 euros. Una cantidad que fue consignada en los presupuestos y aprobada por el Pleno.

Durante la anterior legislatura, el ejecutivo popular gastó alrededor de 1.300.000 euros en informes externos, abogados y demandas contra los socialistas de la ciudad. Sirva como ejemplo el caso Innova, archivado hasta cuatro veces pese al empecinamiento de los populares en recurrir.

Aún no ha salido nadie a pedir perdón a José Manual Orengo, Ana García y Fernando Mut. ¿Insinúa el Partido Popular que el actual gobierno no puede destinar 45.000 euros a abogados especializados, para defender los intereses del Ayuntamiento, mientras ellos gastaron 1,3 millones no recogidos en los presupuestos? Además, ahora se publican todas las facturas en la web municipal, pudiendo fiscalizarse todos los gastos, mientras que antes la oposición debía acudir al juzgado, con recursos propios, para poder obtener información. Un poco de seriedad.