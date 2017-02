Tu bienestar, nuestro objetivo

El próximo 27 de febrero, el Ateneo Mercantil de Valencia renueva parte de la junta directiva. Un equipo de personas con bagaje profesional, personal y experiencia ateneística nos presentamos para gestionar una de las instituciones más importantes y prestigiosas de nuestra ciudad. Y lo hacemos con una visión exigente del futuro.

Mi candidatura a la presidencia tiene un objetivo claro: que el Ateneo Mercantil vuelva a ocupar la posición social que se merece y que en él se desarrollen las actividades recogidas en nuestros valores fundacionales, cultura, iniciativa empresarial y comercial.

Las personas que integran mi candidatura se han comprometido conmigo a trabajar y a servir al Ateneo, y no a servirnos de él.

Desechamos los personalismos, desechamos objetivos irrelevantes, desechamos la traición a los compromisos, desechamos el incumplimiento de las normas establecidas. Nos hacemos responsables de cumplir con los procedimientos honestos imprescindibles para el buen funcionamiento del Ateneo.

La política no debe de inmiscuirse en el día a día en la vida de nuestra institución, tal y como ya se indica en el origen del Ateneo.

Suena a extravagancia referirse a ello, pero no tengo más remedio porque se está desfigurando la realidad, al tildarnos de ser la candidatura de la izquierda. ¡Es un argumento lamentable!

Ya hemos asegurado que somos única y exclusivamente, una candidatura de socios y profesionales con gran ilusión por nuestro Ateneo, coherentes y éticos en nuestro quehacer. Nuestra candidatura integra a personas de diversas procedencias del espectro político, con el mismo interés común, el Ateneo.

Quiero recordar mi propia trayectoria personal, sobre la que se han hecho comentarios improcedentes.

En mi curriculum, conocido por los ateneístas, se detalla que, soy doctora en Psicología, miembro de la Real Academia de Doctores de Madrid, y que he sido profesora de la Universidad de Valencia durante 33 años. También he participado en proyectos relevantes como diputada en las Cortes Nacionales por el Partido Popular, Secretaria General del Ministerio de Medio Ambiente, Presidenta de Parques Nacionales, etc., durante la presidencia del gobierno de Jose María Aznar. He sido Directora General de Enseñanzas Universitarias en la Comunidad Valenciana durante el mandato de Eduardo Zaplana, persona a la que aprecio muchísimo.

Soy coherente pese a quien pese. Estoy orgullosa de que en mi candidatura haya miembros de mi partido, pero también de otros, porque todos compartimos el objetivo común de lo que debe ser y representar el Ateneo. Sólo nos interesa la calidad como personas y como profesionales. Reitero que somos una candidatura responsable, una candidatura cohesionada, con ideas y proyectos claros y viables.

¿Existe algún delito en ello? El delito seria no trabajar prioritariamente por el Ateneo, por nuestro Ateneo, el Ateneo de todos. Y eso les aseguro que no va a ocurrir. El Ateneo Mercantil de Valencia va a estar abierto a la ciudad y a la sociedad valenciana.

Son varias las propuestas concretas y relevantes que figuran en el programa electoral. Confirmamos que son adecuadas y pertinentes, porque en cuanto se hacen públicas son de inmediato clonadas por la otra candidatura.

Vamos a invertir en el bienestar y la calidad de vida del socio incrementando tanto las actividades culturales valiosas, como las actividades lúdicas. Queremos que el Salón Noble recupere su antiguo prestigio, abierto a la sociedad valenciana. Así pues, salvo situaciones excepcionales, el Salón Noble será respetado, como lo fue no hace tantos años, para que los diversos grupos de socios puedan realizar allí sus importantes tertulias culturales. Son muchos los que aun lo recuerdan y lo echan de menos.

Otro de nuestros propósitos es que la Junta Directiva se turne en la atención a las sugerencias de los socios, una vez a la semana, en uno de los espacios del Ateneo.

Crearemos nuevos espacios donde el emprendimiento, el empresariado, el mundo comercial, el universitario y el artístico tengan su lugar relevante. Hay que recordar que estamos hablando del Ateneo Mercantil, y que no podemos echar por la borda la labor que durante décadas ha ejercido nuestra institución en el mundo económico cultural y social de nuestra ciudad.

Nuestra candidatura está constituida por un equipo humano con muchas ganas de trabajar por y para nuestro Ateneo. Todos sus integrantes conocen a la perfección la vida de nuestra institución. Esto nos permite comprometernos con el éxito de nuestra gestión en todas sus áreas.

A lo largo de mi trayectoria profesional he luchado y gestionado en muchos frentes. Sabemos que la experiencia es un grado. Mi gestión ha sido reconocida en el mundo universitario, como mujer pionera de la Universidad de Valencia, y también a nivel nacional y de la Comunidad Valenciana en los diferentes cargos políticos que he desempeñado. Sigo con el mismo ánimo y ganas de trabajar por un proyecto tan emblemático

Puedo asegurar a los socios que no les defraudaremos si nos dan la oportunidad de poder dirigir nuestra institución. Somos personas honradas, trabajadoras y amantes de nuestra ciudad.

Gracias por el tiempo que hayan dedicado a este artículo, y reitero que estoy y estaré siempre a su disposición.