SILBATOS Y CUCHILLOS

Ayer tuve el placer de compartir debate y análisis en la radio con el mítico Rafa Guerrero y nuestro César Escribano, colegiados de élite que pasaron muchos años en Primera División sobre el césped pero muchos más en el estamento arbitral. Solo ellos -los árbitros- conocen realmente cómo se mueve ese mundo, cerrado y alejado del exterior, pero con tanta incidencia en el fútbol. Mi intención era conocer cómo se manejan desde dentro los hilos y la influencia que pueden o no tener los clubes en las decisiones arbitrales. Partiendo de la honestidad de las personas -yo no creo que deliberadamente un árbitro se equivoque a favor de unos u otros- lo cierto es que al Valencia le están birlando puntos por situaciones escandalosas que van mucho más allá de los típicos errores arbitrales.

Es por ello que Layhoon aprovechó su regreso al trabajo para visitar a Sánchez Arminio y su comité técnico de árbitros. Visita convenientemente publicitada antes y después lo que, para mí, es un error de base. Si quieres conseguir algo de un estamento tan opaco y cerrado debes ser discreto. No todo lo contrario para contentar a las masas que en Valencia claman contra los árbitros. Es mi opinión. Pero como mi opinión no vale más que la de cualquiera de ustedes, pedí a Escribano y Guerrero su versión de la visita y sus posibles consecuencias positivas para el Valencia a nivel práctico. La respuesta contundente; ninguna. Y mucho menos si se lo cuentas a todo el mundo con foto incluida.

Según los dos ex árbitros, a la Federación hay que conocerla. Y tratarla en consecuencia. El peso de los clubes en ella tiene incidencia en el césped y como trates al colectivo arbitral aun más. «El Valencia ha perdido peso en la Federación y no tiene gente que se ocupe de las relaciones con el ente federativo. Otros clubes si lo hacen en privado y sin que nadie se entere». Así lo escuché de quienes saben cómo funciona esto y así lo cuento. Una cosa más que Meriton tendrá que aprender y aplicar a la supuesta nueva estructura deportiva; los árbitros son parte del juego y si lo ignoras te pasará factura.

Por cierto, hablando de la futura estructura deportiva, el baile de nombres comenzó hace tiempo, y cuanto más se acerque abril más que pasará. Esto es lo más parecido a la carrera que ganó Lim por comprar las acciones. Muchos son los candidatos, muchas son las reuniones, muchos los interesados en que su nombre sea elegido. Y, como pasó con el proceso de venta, muchos son los dientes con cuchillo para degollar mediáticamente a aquel que no sea de sus promocionados. La batalla tiene un nuevo escenario pero el mismo ejército de sicarios para matar al enemigo. No el enemigo del Valencia, no, sino el de sus intereses particulares. El club les da igual bajo una populista pero falsa cortina blanquinegra.