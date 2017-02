El papelón de Cupido

Circulaba ayer por Internet un chiste que situaba a una pareja en el Día de San Valentín con un diálogo semejante a éste: «cariño, hoy es San Valentín, ¿has preparado algo especial? Sí, ¿te gusta París? ¡Claro que sí! Pues ¡sofá, palomitas y a ver el París Saint-Germain-Barcelona!».

Para algunos, la noche de ayer era una prueba de amor infinito. Para ellos, por renunciar a un partido de Champions; para ellas, por posponer la cena con tal de que terminara el encuentro y dejaran de mirar la pantalla con arrebatado amor. La coincidencia de un partido importante y la noche de los enamorados puede acabar con cualquier pareja. Si superan esto, pueden celebrar muchos aniversarios en los años venideros. La prueba de fuego habrá sido superada con creces.

Algo similar ocurre en el idilio entre el Botànic y los sindicatos. Hace unas semanas, el líder de CCOO-CV, Paco Molina, alertaba de posibles movilizaciones contra el Gobierno valenciano si seguía el ninguneo del Consell a las organizaciones sociales que no se resuelve con ayudas in extremis al cooperativismo y la economía social. El Botànic se encuentra entre San Valentín y el partidazo, entre su ubicación ideológica y sus prioridades de imagen y, al parecer, unas y otras no coinciden. O tal vez lo que sucede es que no necesitan de los sindicatos porque su apoyo social y el destinatario de su mensaje es un indignado de otro tipo. Sería preocupante que su insistencia en «el rescate de personas, no de bancos» resulte irrelevante para los representantes de los trabajadores bien porque es mero maquillaje o bien porque es escaso para los intereses de las organizaciones sindicales. Es cierto que algunas de ellas están ahora en proceso de reelección de sus líderes, como CC.OO-CV, lo que podría explicar un renacimiento mediático que no se producía desde hace tiempo. Sin embargo, el anuncio de protestas a nivel nacional indica que es algo más que una estrategia localizada. Llega el cambio de estación. Tras San Valentín, los grandes almacenes anuncian que ya es primavera y los sindicatos, que ya es temporada de protesta; dejamos atrás la campaña otoño-invierno y entramos en época de 'manis'. Cosas de los convenios, del buen tiempo y de la necesidad de reivindicarse cada año. El oso deja su letargo y el líder sindical, su sofá. Toxo y Álvarez advierten, por subir la temperatura ambiental, de una posible huelga general que resulta, cuanto menos, estridente en la actualidad. No es que no haya motivos. La reforma laboral, las cifras de paro y las perspectivas de futuro son más que suficientes. Sin embargo, el pulso social no indica un clima enrarecido. Mucho menor que hace años. San Valentín es un buen termómetro. Bares y restaurantes llenos con celebraciones de lujo o más bien modestas. Habrá que demonizar mucho a Rajoy para conseguir movilizaciones masivas. ¿Y en Valencia? Cupido lo tiene difícil. Ni contigo ni sin ti.