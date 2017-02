Desde hace ya tiempo, y a los hechos me remito, se ve con cierto estupor que en España, país democrático, con libertades individuales y colectivas, al menos teóricamente, nuestra sociedad no es tan libre. Me explicaré; es verdad que formalmente somos una sociedad libre y democrática pero, de hecho, no es así. Hay un sector de la sociedad que se ha establecido como adalid, protector y voz de esas libertades, cuando, en verdad, las anula. La denominamos muchos, la Inquisición progre. Para no repetir tanto ese nombre, a partir de ahora le llamaré LIP. LIP quiere prohibir la fiesta de los toros, nuestra fiesta nacional (es violencia y sufrimiento animal, según ellos), aunque los tribunales se lo hayan revocado. Sin embargo, son los máximos defensores del aborto. También, recientemente, ha prohibido los animales en espectáculos circenses. A LIP por su laicismo radical, aborrece de nuestra fe y de nuestras fiestas religiosas y quiere enmudecer hasta las campanas de nuestros templos. No le gusta las corbatas, ni el traje; son de chupa, anorak y vaqueros, incluso en los actos institucionales más formales. LIP apoya, financia y legisla a favor de los okupas y a los propietarios le quita o disminuye sus más elementales derechos. Entiende el escrache como una forma de libertad de expresión pero, sin embargo, le parece intolerable y delictivo que se haga contra los suyos. Para LIP los dictadores de derecha han sido y son delincuentes de lesa humanidad pero son defensores o indulgentes con los dictadores de izquierda. Para LIP, la bicicleta es el vehículo de la modernidad y los coches una anomalía a desaparecer. Para LIP, la única escuela válida es la pública y la privada o concertada debe ser eliminada. LIP entiende que la autoridad de los padres o profesores debe ser ninguneada en favor de los derechos del niño que no tiene, en cambio, ningún deber. Para LIP, el género gramatical neutro no existe y se debe emplear siempre para todos y para todas. Para LIP nuestra sociedad es denodadamente machista y sin embargo no hace nada en contra de la mitad del planeta donde cultural, social, política, económica y religiosamente se discrimina, violenta y somete a la mujer.

En fin, la lista es muy larga. La LIP nos quiere reprimir, castigar y enmudecer a los que no somos o pensamos de la misma forma, y uno, dueño de sus silencios no dice, claramente, lo que piensa de ellos.