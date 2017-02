¿Quién es?

Soy Toni Nadal.

Yo tengo poca parte de 'culpa' en lo que ha llegado a ser Rafael. Él es el que juega. Un entrenador sólo puede ser bueno con un buen alumno». ¿Le suena la frase, don Toni Nadal? Pase, pase. Y permítame que le recuerde esas palabras que tuve la suerte de escuchar de su boca, hablándome al otro lado del teléfono, hace seis años. No podía estar más equivocado. Sin usted, Rafa Nadal no sería el grande que es dentro y fuera de la pista. Usted me lo demostró. Aquel día le mandé un SMS por la mañana (ni whatsapps había entonces) para pedirle una entrevista telefónica para un reportaje del suplemento V. Al instante me contestó y me citó por la tarde. Cercano, humilde, llano. Como su sobrino. Un año después insistí para otro artículo. Mismo trato. Me apena que ahora se confirme lo que era un secreto a voces, que a final de temporada dejará usted de entrenar a 'Rafel'. «Mi sueño cuando se retire Rafa es seguir formando a jóvenes», me dijo entonces. Y su hoja de ruta se ha cumplido casi al dedillo. Igual que formó la humildad de su sobrino. Como me contó usted que la mamó de sus padres, Rafael e Isabel, aprendiendo a cuidar cada par de zapatos y cada juguete. Como ahora... Como aprendió de don Juan Riera, su maestro, a aplicarse en clase y ser el primero en lanzar la respuesta en una clase calentada con estufa de leña. El primero, al patio. Motivación, esfuerzo, recompensa. Como ahora... Con gustos simples, siendo «feliz con un 'pa amb oli'», nada de deconstrucciones ni nuevas cocinas. Proclamando que desde niños hay que enseñar «a aguantarse ante la adversidad. La gente arroja demasiado pronto la toalla». En su grandioso sobrino está la prueba: la humildad se entrena.