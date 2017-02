HITLER DEFINITIVO

Sólo hay una cosa mejor que los documentales sobre la Segunda Guerra Mundial, los libros sobre la Segunda Guerra Mundial. Pero como esto es una columna de televisión voy a centrarme en los primeros. O no. A veces se habla de obras definitivas y a veces las obras definitivas llevan muchos años con nosotros. Por buenos que sean los nuevos documentales franceses 'Apocalipsis' (emitidos en La 2), nunca podrán superar al viejo 'El mundo en guerra', que vuelve a estar disponible tanto en DVD como en Blu Ray.

He visto también que Netflix ha añadido a su catálogo 'Hitler: A Career' (1977), de Joachim Fest, autor del libro en el que está basado 'El hundimiento' y de una de las mejores biografías de Hitler (la primera quizá es la de John Toland, con permiso de Ian Kershaw). Y escribió otra de Albert Speer. Además, en Taurus se pueden encontrar sus memorias. En 'Yo no. El rechazo del nazismo como actitud moral', aparte de contar sus años de infancia y juventud, deja claro que, pese a las dificultades, era posible enfrentarse al acoso del régimen desde la firmeza de principios, cosa que hizo su padre, con las consiguientes represalias. Para Fest, la gran tragedia alemana fue que las élites no se enfrentaron al nazismo (por eso luego cargó contra Habermas y Günter Grass). Poca gente más capacitada para hacer un documental sobre Hitler que Joachim Fest. Por supuesto que no hay nada que no sepamos, pero la producción es de una calidad superior a lo que se ve habitualmente.

El caso de la británica 'El mundo en guerra', de Thames Television, es especial porque se trata de una obra monumental. Emitida entre 1973 y 1974, contó con muchos de los protagonistas que aún vivían. Entre otros, Albert Speer, Karl Dönitz (el ultimo jefe de Estado alemán antes de la capitulación), Mitsuo Fuchida (el capitán que lideró el primer ataque a Pearl Harbor) e incluso Karl Wolf, el ayudante de Himmler y el más difícil de convencer. También entrevistan a la secretaria de Hitler en uno de los extras de la serie de 26 capítulos. En estos dos casos, lo viejo supera con creces a lo nuevo.