La España circular

No es lo mismo una España circular, que circular por España. Quizá esos empresarios que defienden una España circular deberían primero manifestarse a favor de que se garantice la unidad de esta España radial. Teniendo claro que una no sólo no excluye a la otra, sino que la enriquece, y viceversa. La determinación de Rajoy como presidente, y la de su Gobierno, son imprescindibles para frenar o neutralizar el avance secesionista. Pero ha llegado el momento de que el empresariado se manifieste con rotundidad a favor de que sigamos pudiendo 'circular' por toda y cada una de las partes de esta España. El empresariado es, quizá, una de las patas más importante, sino la más importante, de la sociedad civil, y al igual que los sindicatos manifiestan su intención discriminadora con el derecho a decidir respecto al resto de los españoles no censados en Cataluña, los empresarios deberían tomar partido y defender la unidad, o lo contrario si es que así lo piensan. Es cierto que los sindicatos, salvo alguna excepción, tiene un móvil político, mientras que en el empresariado su única intencionalidad consiste en crear riqueza y hacer ricos. Situarse en la indefinición, tiene sus ventajas: gane quien gane te aseguras la estancia en la sala de espera de los despachos ministeriales. Pero debemos recordar que, puesto que los independentistas ya han confeccionado sus listas de jueces, funcionarios, etcétera, no tautológicos, es muy probable que tengan otra lista sobre empresarios. Defínanse, por favor.