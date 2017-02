CORREDOR SÍ, PERO ESPAÑOL

Carece de toda lógica que la segunda y la tercera ciudades españolas no tengan una conexión ferroviaria similar a la que une la capital de España con las principales urbes de la península. No es necesario que sea mediante AVE, bastaría con una doble vía electrificada que permitiera velocidades de hasta 220 kilómetros por hora, como la que ya hay en buena parte del trazado, con lo que la relación se podría situar en poco más de dos horas. Tampoco es normal, ya que estamos, que por carretera haya que utilizar una autopista de peaje mientras para ir de Valencia a Madrid se puede hacer uso de una autovía. Pero todo esto -conviene insistir en ello- es mientras sigamos hablando de la segunda y la tercera ciudades españolas. ¿Qué pasa si Cataluña decide celebrar un referéndum y al día siguiente proclama su independencia? Más allá del debate de sus efectos jurídicos y políticos, en caso de que finalmente se concretara, Valencia pasaría a ser la segunda ciudad española y la frontera de España con Cataluña se situaría en Vinaroz. Los defensores del corredor mediterráneo con o sin independencia pueden alegar que París no sólo tiene que estar bien conectada con Lyon, Marsella o Toulouse sino también con Bruselas, Berlín o Milán. Y evidentemente así es, pero el Gobierno francés no pagaría la mejora de una infraestructura viaria o ferroviaria en suelo belga, alemán o italiano, aunque la obra redundara en beneficio de la capital francesa. Por esta misma regla, no tiene sentido que el Estado español asuma un proyecto que en unos meses puede discurrir por un territorio perteneciente a otra nación soberana, que se aprovecharía de la inversión. Negar este extremo es no querer ver la íntima relación que el desafío soberanista catalán puede tener en asuntos cotidianos de la Comunitat Valenciana. Es una miopía, casi una ceguera, como la que demostró el presidente Puig cuando dijo aquello de que Cataluña va a seguir siendo un socio preferente para Valencia, pase lo que pase. Tan ridículos son los temores de que la Legión desfile, con la cabra incluida, por las Ramblas, que es un espantajo recurrente de los independentistas para alentar el miedo al enemigo español, como pretender que no va a pasar nada si el referéndum ilegal se celebra, gana el sí a la independencia y los soberanistas proclaman la república catalana. El horizonte para el corredor mediterráneo (español) cambia por completo con una Cataluña fuera de España y de la UE. Y para la Comunitat Valenciana cobran renovado interés otras alternativas, como la de potenciar el eje Sagunto-Teruel-Zaragoza y enlazarlo con el Cantábrico, además del refuerzo que supondría para Valencia como puerto de Madrid el que los catalanes decidan emprender una alocada aventura en solitario.