ALJIBE DE BABAS

El aljibe donde se precipitan las babas de la insoportable canción ligera se llama Eurovisión. Ofrecen alfalfa musical y buena parte de la población compra esa pitanza mostrando hambre de posguerra. No sólo eso, además participan con el frenesí del hincha en esa suerte de votaciones telemáticas que tantas sospechas levantan porque los ordenadores, las llamadas telefónicas y las trampas cibernéticas van de la mano. Un extraño furor patriótico sacude a miles de compatriotas. Eurovisión, que hace la tira que no ganamos en ese festival de caspa y trompetería y eso no se puede consentir. Un contubernio impide que España y sus melodías tontilocas triunfen. Si tanta gente se toma tan en serio semejante certamen tenemos un grave problema. En verdad es el problema de siempre: el éxito de la banalidad, de la chorrada, de la merluzada, frente a productos cargados de mayor consistencia que pueden despertar nuestras inquietudes, nuestra sensibilidad, nuestros apetitos más decentes. Entre leer un ensayo magnífico, ameno y sentimental como 'La España vacía' (Sergio del Molino, no se lo pierdan) y una imbecilidad folletinesca presuntamente escrita por una presentadora de televisión, la masa escoge esto último. No me quejo, tampoco pretendo modificar el gusto de la manada, me limito a constatar una realidad aplastante y una derrota cierta. Demasiados años distorsionando el paladar de nuestros compatriotas han desembocado en una afición eurovisiva que sufre anginas de pecho cuando su trovador pierde su oportunidad cancionera allá en Eurovisión. Sólo pido unas gotas de coherencia; esto es, tenemos los políticos que merecemos, los programas de tele que reflejan nuestra miseria doméstica y los melosos cantantes eurovisivos que nos representan. Y la culpa es nuestra. No me quejo, insisto, sólo lo certifico.