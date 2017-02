ZONIFICACIÓN ARBITRARIA EN VALENCIA

Recuerdo en la Feria de los Colegios del año pasado -que por cierto vuelve al Palau de la Música 25 y 26 de este mes-, las largas colas en los puntos de información sobre las recuperadas zonas escolares. No es para menos, no hay quien se aclare; al menos, no hay quien se aclare a la velocidad debida, tal es el baile que en los últimos años han tenido estas zonas. Consejo: no admitan consejos, porque cualquiera que le explique su caso de años anteriores, manejará información desfasada. Así es, en cinco años, las zonas han cambiado tres veces. y una cuarta que se avecina.

Con buen criterio, a mi juicio, la Conselleria rectifica la vuelta a los 21 distritos y ahora propone para el próximo curso reducirlos a siete. Lo dijimos: entre el distrito único y las profusión de zonas caben soluciones intermedias. Como ésta que propone la Administración autonómica. No la local, que se lo piensa, da pelotazo hacia delante por un mes y encarga a la Universitat un estudio que tardará en conocerse. Sí, se ve que la solución técnica llegará desde la universidad, como si no hubiera técnicos en las administraciones. Los hay, pero es lo de menos si lo que decide es la ideología -o los prejuicios- de sus jefes. Menos mal que cada cambio introducido ha respetado la relevancia en el baremo de tener hermanos ya en el centro, de lo contrario las familias sin gemelos irían locos, pues cada curso los colegios a su alcance han ido variando. En fin, y esta es la suerte, los desvelos por entrar en el colegio se pasan con el primogénito. Claro que esta fortuna es para los gobernantes, ya que las familias no tolerarían padecer esa tensión año tras año. La escolarización es como comer en el aeropuerto; mientras no se pierda el avión, luego se olvida que no hay que volver a hacerlo.

Las 21 zonas de Valencia son exageradas, subdivide en exceso una ciudad compacta y comunicada. Del CEIP Cervantes al Santa Teresa hay apenas 280 metros, menos que los 900 que hay hasta el Luis Vives, que sí está en su zona; y aunque el San Juan de Ribera está algo más lejos, a 1,6 kilómetros, ya sea con la Línea 5 de la EMT o estrenando el próximo carril bici se llega en un instante. Tres distritos escolares diferentes a tiro de 15 minutos andando, a paso de escolar, separados por fronteras arbitrarias. Cuanto más cerca viva la familia de una gran avenida, principales divisorias de las zonas, más incoherencia encontrará en el argumento de la cercanía al domicilio.

Hasta la propia Administración autonómica, en su recomendación para reducir las zonas de Valencia, reconoce que tanta subdivisión obligó a remitir a escolares a las zonas limítrofes por falta de vacantes en un par de distritos. Así, ya no fue la libertad de las familias para elegir centro, ni la supuesta elección de los colegios de su alumnado según denunciaban de los criterios anteriores, ni siquiera la eficiencia burocrática de cuadrar las vacantes con los vecinos; fue la tozudez ideológica de antes eliminar el distrito único que sustituirlo por una solución mejor lo que asignó colegio a un buen número de niños. Ni familias, ni centros, ni burócratas. Los prejuicios, que para eso están, supongo.

Por eso, tanto al ayuntamiento como, parece, a esos miembros de la comisión que tiene que decidir el mapa escolar municipal les deja fríos que la tasa de satisfacción en la escolarización del curso pasado bajara del 94,% al 87,2%, y que lo hiciera tanto en la concertada (-9,3%) como en la pública (-5,9%). Aunque recordemos que son datos autonómicos, que en ciudades como Valencia, esta insatisfacción, entendida como el porcentaje de alumnos que entran en el primer centro preferido por sus padres, se dispara. Les deja fríos, aunque algunos representan justo a las familias.

Si se mantienen los 21 distritos en la ciudad, las opciones familiares seguirán estrechándose, como bien apuntó Joaquín Batista el pasado 10 de febrero. Menos opciones lingüísticas ahora que los centros tendrán que decantarse por uno u otro programa de lenguas, menos opciones horarias si las votaciones planteadas sobre la jornada continua salen adelante. Ya digo, si estas elecciones salen afirmativas, en cuatro distritos sólo quedará una opción pública con jornada partida. O irse a la concertada.

Ya me lo dijo un padre el año pasado: «Si puedo iré a la privada. Te olvidas de tanto lío y cambios provocados por los políticos».