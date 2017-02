AL MAL TIEMPO, BUEN PP

E n el ánimo de TVE por rizar el rizo hasta límites insospechados en el Telediario del fin de semana consiguieron establecer un vínculo entre la información meteorológica y la política. Aquello de «al mal tiempo, buena cara» ha pasado a la historia. Pedro Carreño, editor de los informativos del sábado y el domingo en la tele pública, ha reinventado el refrán metiendo al partido que gobierna -cómo no- de por medio. «El tiempo desapacible que hay hoy en Madrid contrasta con la imagen de alegría que se vive en las filas populares...», decía el presentador para dar paso a la información sobre el congreso que el Partido Popular estaba celebrando en la capital española.

La corresponsal que cubría el evento, Ana Rosa Berraquero, ahondó después en la idea de contraponer el buen ánimo de los populares con los nubarrones que se veían fuera. «El congreso está siendo distendido, amable, como si se tratase de la reunión de una gran familia (...) lo importante es la unidad que quieren trasladar (...) la única pega que ponen es la lluvia que les ha hecho entrar corriendo a esta Caja Mágica», explicó la periodista. Resulta curioso que el análisis sobre lo acontecido en la convención de la principal formación política de este país se base en si ha llovido o no.

A uno le da por pensar -soy mal pensado, lo sé- si no querrían sugerirnos desde TVE que de ese mal tiempo que asolaba Madrid tenía la culpa Carmena (no te lo perdonaré jamás) o que los relámpagos y truenos llegaban de Vistalegre (donde se celebraba la asamblea de Podemos), puesto que de la Caja Mágica sólo salían rayos de sol. Debía haber ido un paso más allá Carreño y adaptar el refranero español para sus propios fines. «Al mal tiempo, un buen PP», podría haber soltado. Que quede claro, por tanto, que a partir de ahora si el día sale nublado los responsables serán Pablo Iglesias, Susana Díaz o Pedro Sánchez, pero si está soleado habrá que agradecérselo al buen hacer del Ejecutivo español. Me pregunto si la oposición, según TVE, también tuvo algo que ver en el desaguisado que montaron con el programa para escoger al representante patrio en Eurovisión, que acabó como el rosario de la aurora. Aquello sí que fue una gran tormenta.