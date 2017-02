EL SUEÑO DEL POBRE

Las hazañas y la épica están muy ligadas al fútbol. Gestas como la del Alavés, un recién ascendido en la final de Copa, o el Leicester, campeón de la Premier con un presupuesto ridículo, nos hacen soñar a los granotas. ¿Por qué no podemos lograr una proeza similar?, nos preguntamos. Es difícil, sin duda. Ahí tienen, sin ir más lejos, al Villarreal con años en la élite sin un mal título o final que llevarse a la boca. Pero Alavés o Leicester (pronúnciese Lester) nos enseñan que nada es imposible. En el fondo, ningún sueño es demasiado grande para un soñador. No resulta tan descabellado, créanme. Todo es cuestión de fe. El equipo blanquiazul hace solo un año contaba en esta jornada con 47 puntos en Segunda y ahí lo tienen ahora. De hecho su actual columna vertebral nos resulta muy familiar (Zou Feddal, Camarasa y Deyverson). De momento no vamos mal orientados. El Levante es una máquina camino de superar los míticos cien puntos (el récord en la categoría lo tiene el Depor con 91 puntos).

Los grandes logros de equipos modestos son misteriosos, inexplicables y, quizás por eso, fugaces. El futbol no es química, no hay reglas universales. También es magia. El once del Leicester campeón costó 29 millones de euros, el del Manchester City diez veces más. El presupuesto de los vitorianos es 14 veces inferior al de su rival copero, el Barcelona. ¿Por qué entonces el Levante no puede ser protagonista de una locura semejante fuera de toda lógica? La clave está en convertirse en una piña, un equipo solidario que corre y presiona en el que nadie acusa a nadie de no sudar sangre por la causa. Todos confían en sus compañeros y por eso nadie da menos de lo máximo que es capaz de ofrecer. Estos equipos-milagro se componen de jugadores casi desconocidos a nivel individual pero que cuando se juntan en el campo rebosando vigor y valentía resultan ser mucho más que la suma de sus partes. Justo lo que tiene este Levante de los récords. Claudio Raineri, míster de los conocidos como The Foxes, dijo que la clave era que sus chicos se lo pasaban bien en el campo. Medio mundo estaba con el Leicester porque los triunfos de los modestos contra los poderosos nos emocionan a todos. Ahora la mayoría, salvo los acérrimos culés, deseamos que el Alavés obre un milagro y gane la final de Copa al millonario y todopoderoso Barça. Rainieri ofreció una explicación seductora del motivo. «En una época en la que el dinero parece que es lo que más cuenta, ofrecemos esperanza a todo el mundo». ¿Por qué el Levante no puede convertirse en un futuro próximo en otro matagigantes que se rebela ante las desigualdades o la arrogancia, insignia de los David que vencen a los Goliat de este mundo? Como canta Carrasco (el de la guitarra, no el jugador del Atleti), «no dejes de soñaaaar».