Refugiados olvidados

Vi por televisión las dramáticas escenas de los miles de refugiados intentando llegar a los países más prósperos europeos. Vi por televisión todo tipo de presiones para que no cruzaran fronteras. Vi por televisión a los refugiados hacinados en campamentos insalubres. Vi. ¡muchas escenas que me conmovieron! Y escuché de dirigentes toda suerte de palabras que apoyaban la acogida de los refugiados. Y siguen presentes en mi memoria y en mi corazón las imágenes. ¿Las palabras de acogida? Se las ha llevado el viento como si fueran hojas secas de otoño.

Todo ello lo rememoré en una conversación. Salía de una entrevista y se me acercaron dos mujeres jóvenes, dos voluntarias de ACNUR. Nos sentamos en un banco, y hablamos, hablamos largo rato de los refugiados. Hablamos de sus penurias, de los más pequeños, de su sufrimiento. Y me explicaron sus vivencias personales: los refugiados quieren superar los horrores de la guerra, superar un poco el hambre, vivir la paz, llevar una vida normal, como cualquiera de nosotros. Pero los refugiados, insistieron, quieren ante todo volver un día a su tierra, a sus caminos, a las imágenes de toda su vida, a sus trabajos, a sus costumbres. Y me acordé de aquellos habitantes de un pequeño pueblo de León que se acercan al pantano que cubrió sus hogares para recordar sus casas y las piedras de sus caminos. ¡Es su tierra, son sus raíces!

Aquellas dos jóvenes voluntarias -por cierto, hermanas- volvieron a abrir mi corazón y preguntarme: ¿es posible que los refugiados hayan quedado solamente en fotografías y algún que otro video? ¿Es posible que las palabras de acogida hayan quedado únicamente en pomposos gestos para parecer buenos o conseguir unos votos? Nos llamamos personas, pero... ¿sólo lo somos de boquilla?