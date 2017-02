Si, como contaba Montano, el momento preferido del día de Ana Mato era ver cómo vestían a sus niños, nada tiene de extraño que la exministra descargue en su exmarido la responsabilidad de los gastos en viajes familiares y celebraciones. Cuando te lo hacen todo es más fácil que te la hagan. Otra cosa es que «el señor Sepúlveda» (esta supera a Lucía Bosé llamando a Dominguín «el torero») recibiera dinero para esos gastos. «A mí nunca nadie me ha pagado ningún viaje. Si le correspondía pagarlos al señor Sepúlveda y fueron un regalo se lo regalaron a él, no a mí». En su declaración como partícipe a título lucrativo en la trama 'Gürtel', también ha dicho que el Jaguar y el Land Rover eran coches de su marido, no coches familiares. Ella tenía el suyo. A la princesa Soraya, el Shah le regaló una joya cada día durante semanas cuando enfermó antes de la boda. Se la dejaba en la almohada. Soraya nunca pensó que se la regalara el ratoncito Pérez.