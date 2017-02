Hoy se celebra San Valentín, patrón de enamorados y diana de peticiones y dádivas de los que quieren estarlo. Esta celebración ha ido tomando fuerza en España poco a poco y yo confieso que no le he dado nunca demasiada importancia, porque creía adivinar en ella unos fines claramente comerciales, pero ahora resulta que a todo hay quien gane, ya que la Universidad de Granada y bajo el título de 'Odio San Valentín' va a celebrar los días 14 y 16 de febrero un taller para romper con todo lo que se refiera al amor romántico porque -dícen- lleva a conductas de dependencia, frustración, e inseguridad emocional y entonces se trata de «combatir el amor disfuncional, que limita, empobrece y genera malestar en las relaciones». ¡Anda ya.! ¿Qué tal cae? Y si por un desliz llegase un bebé con ese amor «disfuncional», se lleva a una comuna y listo (esto ya se dijo).

Este taller está promovido por dos sexólogas iluminadas, Mónica y Maribel -para los amigos -que quieren relaciones afectivas saludables y leo que el plazo de admisión está abierto. Por si alguien quiere llegar a tiempo.

La historia nos cuenta, entre otras versiones, que Valentín medió entre los amores imposibles de Serapia, una joven cristiana, y Sabino, un centurión romano pagano y que, gracias a la intercesión del santo, Sabino se bautizó y los padres de la chica consintieron que se casaran. Muy bonito, pero un par de bobos por luchar contra corriente porque el amor, tal y como lo entendemos y ellos lo entendieron, "es malo".

Es el caso que yo desde ahora en adelante voy a celebrar San Valentín: una comida con mi familia.un viaje. No estoy nada frustrada emocionalmente por haber creído en el amor y sé de algunos, muchos, que piensan de igual manera. Y mañana mismo que he de ir a Teruel, voy a visitar de nuevo a Los Amantes que siempre me emocionan sus manos entrelazadas. Otros bobos.