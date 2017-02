La gran Valencia de día... y de noche

Valencia es una de esas ciudades en las que todo el mundo querría vivir: grande, colorida y bonita; fundamentada en la historia y la cultura, impregnada en valores que la definen. Se trata de un proyecto que tiene como fin un bienestar envidiable para el resto de ciudades españolas: espacios verdes, museos y un carril bici que envuelve el centro histórico en un anillo ciclista. Magnífico.

Sin embargo, ¿qué precio estamos dispuestos a pagar? Y es que los vecinos de Micer Mascó nos hemos embarcado en una batalla para conciliar el sueño la pasada noche del domingo, cuando, hacia las diez y media, un obrero comenzaba a taladrar la carretera para trabajar en las obras del carril bici.

Y no ha sido cosa de unos minutos, sino que el pobre obrero -pobre porque no tiene la culpa de que su jefe le mande ponerse a picar asfalto a esas horas- se ha pegado toda la noche trabajando, no descansando él ni los cientos de vecinos que estábamos a su alrededor. El proyecto de la revolución de la bicicleta es apasionante, pero, señor Grezzi, la madrugada del domingo no es momento para terminar los deberes. Nos entusiasma el sueño de la gran Valencia. pero claro, para soñar, primero hay que poder dormirse.