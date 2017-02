El corredor pasa por Madrid

Las patronales catalana y valenciana exigen poner fecha al corredor mediterráneo. Una obra imprescindible. Ahora el tren es tercermundista, un galimatías. El comportamiento del Gobierno con el corredor es indignante y desleal. Falta voluntad política. La historia interminable. Los empresarios no se ahorran las más duras críticas para marcar la importancia del corredor, por el que llevan clamando tantos años como el Gobierno lleva dándole largas al proyecto.

La reunión la había calentado hace unos días el ministro Catalá, para quien se ha exagerado la importancia de este tren. Catalá, que nació en Madrid, estudió en Madrid, ha trabajado en Madrid y es ministro de Justicia en Madrid es símbolo de lo que en la capital se piensa sobre el otro lado de la M-30. Se creía aquí en Valencia, en Murcia y en Barcelona que el corredor ya era incontestable, que su importancia para conectar con Europa a las regiones más exportadoras había acabado con las dudas del Ejecutivo y que nadie pondría ya en cuestión la necesidad del eje ferroviario. Qué va. Qué corredor mediterráneo ni que narices, asegura Catalá, que no entiende que haya una España circular además de la radial, como indicaba ayer Juan Roig.

Tiene la Comunitat un problema de visibilidad en Madrid, que se dice ahora. No hay forma de plantear desde aquí una aspiración y que Madrid le dé el visto bueno y lo afirma quien como yo siempre se ha mostrado crítico con los excesos de la descentralización española. Al Gobierno, a los empresarios, a los políticos o a los medios madrileños les importa el corredor mediterráneo bastante menos que la suciedad de la calle Preciados; el Consell, los empresarios, los políticos y los medios valencianos claman, pero nadie los oye en la capital.

Los empresarios piensan repetir actos similares al de ayer: reuniones en las que darán cifras, demostrarán la necesidad de una doble vía y exigirán fechas de terminación. Esa es la protesta. Los empresarios no acamparán en la plaza del Ayuntamiento ni se encadenarán en Nuevos Ministerios; tampoco harán ningún escrache al ministro de Fomento. Es muy difícil saber qué hacer para que Madrid deje de mirarse el ombligo, Boluda dixit, y escuche a la periferia si a esta periferia no la representa un presidente o un ministro con ascendencia. La Generalitat denuncia que 1.000 millones destinados al corredor han ido al túnel entre Atocha y Chamartín, en Madrid, cómo no.

Va a ser necesario insistir y ni insistiendo se asegura nadie que el Gobierno escuche. Y menos Rajoy, ahora eufórico tras su doble triunfo en la Caja Mágica y en Vistalegre. Es fácil acertar dónde están ambos recintos, como es fácil adivinar cuántos políticos valencianos han destacado y triunfado en los congresos de PP y Podemos. Y hay que tener claro que el corredor mediterráneo ha de pasar por Madrid.