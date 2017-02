EL CHESTER DE RIBÓ

El alcalde de una gran ciudad como Valencia tiene unas labores de representación que a veces se desarrollan fuera de su despacho pero que en otras ocasiones tienen como escenario su lugar de trabajo en el edificio consistorial. En el salón de la chimenea y en el pompeyano, el alcalde (o la alcaldesa) de Valencia recibe a representantes políticos locales y nacionales, a portavoces sociales, a asociaciones de vecinos, a referentes culturales, a campeones deportivos, a grandes empresarios, a embajadores y cónsules. Es, por tanto, una estancia oficial, institucional, de relaciones públicas, un escaparate del ayuntamiento de la tercera capital española, un espacio que durante las Fallas puede acoger desde un presidente del Gobierno a un premio Nobel, desde folclóricas y toreros a futbolistas y cantantes de éxito. En su vida privada, un político es libre de hacer lo que quiera con su patrimonio, de gastar su sueldo en amueblar su casa comprando en tiendas de lujo o recurriendo al 'low cost', incluso de mantener piezas en mal estado, desgastadas, y nadie puede juzgarle por eso. Pero en las dependencias públicas, las que ocupa temporalmente, tiene incluso la obligación de dar una buena imagen, de quedar bien con los invitados, de ofrecer una estancia no sólo ordenada y limpia sino agradable, confortable, cálida. Para ello no es necesario recurrir a dispendios ni a caprichos de nuevo rico. Basta con dejarse asesorar por los expertos en decoración y, cumpliendo siempre con el procedimiento administrativo, sacar a concurso la compra de muebles y enseres que por el paso del tiempo necesiten una renovación. No voy por tanto a cuestionar el gasto que Joan Ribó ha hecho en el despacho de la Alcaldía de Valencia, quiero pensar que era preciso, que los muebles anteriores ya no se podían mantener por más tiempo, que realmente necesitaba una silla para trabajar valorada en 469 euros, aunque si me llega a preguntar le hubiera dicho un par de sitios donde las he visto más baratas, tal vez menos ergonómicas, eso sí, incluso un poco menos sostenibles... Pero el problema con estos muebles, ya se lo pueden imaginar, es que uno (en este caso, Ribó) es víctima de sus propios actos, de sus acciones anteriores, de sus declaraciones. A mi no me parece mal que el alcalde se gaste 5.000 euros en renovar el mobiliario de su despacho porque al fin y al cabo no es suyo, es de la ciudad, de todos los valencianos. Pero los dirigentes de Compromís deberían pensar qué hubieran dicho si hubiera sido Rita Barberá la que hubiera dedicado 5.000 euros del presupuesto municipal a cambiar los sofás y las sillas de su despacho. Entonces hubiera sido un 'Ritaleaks', mientras que ahora es muy normal, muy democrático, perfectamente legal y hasta es posible que ecológico y sostenible.