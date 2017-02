La vuelta de Suresnes

El que ha perdido no es Errejón. Es Alberto Garzón. Podemos ha terminado por situarse en el espectro ideológico con suficiente claridad después de haber jugado a que son la 'gente' sin etiquetas, a la indefinición y al panteísmo político. Hubo un intento de presentarse como lo que no era, pero aquello crujía por todas partes. Fue el espejismo de la socialdemocracia que se reveló falso en cuanto asomó la posibilidad de pactar con el PSOE. El de Lasa y Zabala, se encargó de decir Iglesias. Así no hay quien pueda. Y en ese punto nos terminamos de convencer de que el 15-M había cristalizado en un caldo de cultivo propicio para la extrema izquierda que aguardaba agazapada desde hace tiempo o, al menos, a cubierto para preparar el asalto que mejor convenía a otros gobiernos extranjeros.

Por el camino se quedaron grupos, propuestas y sensibilidades indignadas pero deseosas de una iniciativa aglutinadora y no excluyente. Fue una ilusión vana. El poder necesita fidelidades, homogeneidad y dominio. Así ha quedado evidenciado en Vistalegre II. No ha perdido Errejón sino quienes pensaron que el 15-M plural era posible y Alberto Garzón a quien Iglesias ya ha desplazado para erigirse en la verdadera clase obrera aunque los obreros no le apoyen y él mismo sea clase media bien instalada, sin saber lo que es pasar penalidad. Los moderados, por convicción o como Errejón, por estrategia, han sido derrotados en Vistalegre y serán laminados muy pronto; en cuanto nos olvidemos de ellos y ya no se sientan observados. Vistalegre es el camino de vuelta de Suresnes. Si éste fue el lugar en el que el PSOE dejó el marxismo-leninismo para abrazar la socialdemocracia, Vistalegre es el regreso de la izquierda, con ansia de gobierno, hacia las posiciones comunistas clásicas. En el año 74 los sevillanos tuvieron claro que el único modo de hacerse creíble y llegar al gobierno era manteniendo un discurso más centrado. Es lo que ha intentado Errejón con poco éxito. Poco para ellos. Para el PP, en cambio, es la guinda del pastel de un fin de semana de autocomplacencia. Con Iglesias en Podemos, IU se neutraliza, el PSOE se fracciona y la izquierda se radicaliza. El crecimiento de la formación morada solo puede continuar hacia el extremo, no hacia el centro. Deja el sitio libre, pues, para que el PP haga un discurso ligeramente más tolerante, abierto y centrista con grandes posibilidades de comerle los pies al socialismo. Si cambiaran de caras, de referencias y de líderes con otra generación más flexible, sin rémoras del pasado, sin exaltados ni palabras altisonantes contra la izquierda, podría recuperar la mayoría absoluta. Errejón debería, ahora, poner alguna vela a Santa Rita para que gane Pedro Sánchez las primarias del PSOE. Si lo hiciera y el Niño decidiera escindirse de Podemos, podría refundar un socialismo nuevo, con crédito y capaz de llevar el estandarte del centroizquierda.