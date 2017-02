Fa tres semanes un amic demanava per internet que firmara la petició a Google per a que el buscador anara a la llei, posant-nos als valencians que la desigem versió en llengua valenciana, idioma cooficial, junt al castellà, ya que ara nos trobem discriminats. Mes que la Constitució i l'Estatut ho deixen clar, els interessos o pressions fagocitants de lo nostre fan reduccionisme, enviant-nos a una llengua veïna. No manca qui utilisa esta postura per a dur-nos a on no volem, ni en mapa, ni en pintura, pero com l'intent és tossut, el rebuig dels valencians no pot decaure. És molt lo que perdríem i per això firmí en change.org.

Passà també que un juge d'Alacant rebujà, llei en la mà, un document de Lleida per vindre en català o siga llengua no oficial ací. La resposta del mandatari lleidatà fon preguntar al Tribunal Superior de Justícia de Madrit -com si fora «el amigo de Zumosol- si el valencià i el català no són lo mateix. En vista d'això, una senyora valenciana a la qual no tinc el gust de conéixer, posà en tanda el recapte d'adhesions per a fer-les arribar al dit tribunal, com veu valenciana, retrucant que «Valenciano y Catalán NO son lo mismo». Lo que la llei assegura, és lo que els valencians entenem des de sempre. No volem una atra cosa. Per això al sumar-me també en change.or·, dient-ho als amics, tots ells han anat afegint-se i en una semana férem vàries centenes, hui ya milers, firmant. De bon vore són els sucosos comentaris..I tot açò que és normal ¿per qué s'embolica i destorba, intoxicant l'ensenyança? ¿Per qué els governants van contra el sentit de la llei i la voluntat popular? ¿Qué guanyem enguerrats i desorientats en suposts forans? Els texts escolars, quan no fan bromera tòxica, inclús són catalans purs i durs, com algus que ensenyen religió.

No podem seguir engolint -a la força-´ pijors mentires, escampades sobre veritats de llei i voluntats malcorades.