En una de las ditirámbicas críticas de 'Moonlight' se dice que la película de Barry Jenkins es «la razón por la que vamos al cine». La nota media en webs como Metacritic o Rotten Tomatoes es de 99 sobre 100 (que sea la mejor nota desde 'Boyhood' no dice mucho de esas notas medias). En mi caso, una razón para ir al cine es M. Night Shyamalan. El mismo día que fui a ver 'Múltiple', una sala dedicada a cine clásico ponía 'Los viajes de Sullivan'. La comedia de Preston Sturges no es una razón por la que vamos al cine, es una razón por la que ya sabemos que nos gusta el cine. Tengo que admitir una especie de misantropía con el cine contemporáneo. Al final acabo hablando con otras personas. Y también veo estrenos, aunque a veces crea que desde 'Tiburón' no ha habido nada que me haya entusiasmado. Me parece que Shyamalan es una razón para ir al cine. Si pienso en el cine español, y olvidando la del avión, también me lo parece Almodóvar.