PRESTOS PARA PESCAR

En la dirección de Compromís prevén que los más beneficiados de la 'Batalla de Vistalegre' serán, en la Comunitat, ellos, los de la coalición nacionalista. Y para eso llevan una temporadita preparándose. Por eso, probablemente, cuando los podemistas llamaron a la puerta del Consell el pasado verano con el fin de tocar pelo y moqueta, fue la formación que lidera Mónica Oltra la que puso más objeciones. En la dirección valenciana del partido morado (errejoneros en cuerpo y alma) consideran un error mayúsculo haber quedado al margen del reparto de consellerias, secretarías y direcciones generales, allá por el verano de 2015. Luego, el líder de Podemos en la Comunitat, intentó llenar de contenido su papel de Pepito Grillo del Gobierno valenciano, papel que no termina de cuajar igual que su Oficina Antifraude no termina de arrancar, lo mismo que el proceso para poner en marcha la nueva televisión no termina de cuajar. Todo a medio hacer porque el partido morado se quedó a medio camino, y en estos asuntos de la política, si no eliges un carril, o los que van o los que vienen te atropellan.

A esa situación de Podemos en la Comunitat, que ya cantaba el tango, 'Baldosa Floja' («Rebelde soy para el lazo / ni sus cadenas me echó el amor, / yo soy gorrión viajero / y el mundo entero fue mi ambición. / Igual que baldosa floja / salpico si alguien me pone el pie, / no sé... querer, / mi amor... se fue, / yo iré... bailando / mientras las tabas / me den con que...), se suma la exhibición de navajazos de los podemistas a la vista, alegre o no, de todo bicho viviente, si es que no han matado a todos los testigos, que no, porque por la televisión y redes sociales hemos sido testigos de una masacre política sin precedentes desde los tiempos de la UCD. Que si sale ganador uno u otro da igual, según lo ve Compromís, que ya se prepara para armar un discurso que le permita recoger los restos del naufragio morado. Lejos queda aquella idea de que Oltra liderase una candidatura de Podemos. La vicepresidenta, en todo caso, pilotará el proceso de absorción de las fuerzas moradas. En la fontanería nacionalista hacen cuentas. Sumando el impulso propio y el de los votos perdidos tanto por los podemistas como por un PSPV que nunca acaba de renovarse, la coalición podría alcanzar los 600.000 sufragios en 2019, y si los socialistas aguantan el tipo les dará para imponerse al PP actual y a un Ciudadanos disminuido por su extraño perfil. Esa es la cuenta que se hacen en Compromís. Otra cosa es lo que la realidad les depare. También pensaron que sumar fuerzas con Esquerra Unida sería positivo para su causa y se equivocaron. En cualquier caso, en la coalición están prestos a sacar la caña en el río revuelto de Podemos en la Comunitat.