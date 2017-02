Manises despegaDarío, la política y 'la teoría de género'

En 'Cuadernos Hispanoamericanos he leído 'Rubén Darío y el destino político de la lírica americana'. Los versos de Rubén entran, quizá porque todos nos sabemos aquello de «Margarita está linda la mar..» y Dios quiera la poesía «necesaria como el pan de cada día» siga estando presente en la escuela y en la familia. Por eso me alegré cuando le oí recitar el poema a mi nieta de diez años.

Pues bien, en el prólogo de 'Cantos de vida y esperanza' Rubén Darío justifica su mezcla de política y poesía: «Si en estos cantos hay política es porque parece universal. Y si encontráis versos a un presidente es porque es un clamor continental, mañana podemos ser yanquis y es lo más probable» (se refería a Theodore Roosevelt).

«.el futuro invasor/De la América ingenua, que tiene sangre indígena,/Que aún reza a Jesucristo, que aún habla en español...». Y más adelante: «Seremos entregados a los bárbaros fieros?/¿Tantos millones de hombres hablaremos inglés?/ya no hay nobles hidalgos ni bravos caballeros?/Callaremos ahora para llorar después?».

El último verso tiene su miga porque hay muchas cosas que decir en nuestra sociedad si no queremos llorar más de la cuenta Por ejemplo, no podemos quedarnos cruzados de brazos cuando las Cortes Valencianas pretenden mediante una legislación inicua imponer la 'la ideología de género' en la escuela.

Cualquier persona con sentido común y sentido ético hace suyas las palabras del cardenal Cañizares: «Adoctrinar a los niños en la ideología de género es una maldad».

Se echan de menos plumas autorizadas que con valentía, conocimiento de la antropología y la historia impidan que prospere este proyecto. Están en juego nuestros hijos, con ellos no se juega. Hay que meterse en política queramos o no.

O mejor, el Hospital de Manises que sigue el modelo de hospitales públicos con gestión privada prosigue su vuelo según la crónica de Laura Garcés en LAS PROVINCIAS del día 21 pasado. La Sindicatura de Comptes ha realizado una auditoría reciente que pone de manifiesto que la gestión privada de dicho hospital resulta menos costosa a la Administración. El gasto que soporta la Generalitat Valenciana es «un 21,3% inferior al gasto público en asistencia sanitaria en el conjunto de departamentos de gestión pública catalogados como comarcales y respecto al conjunto de la Comunitat el gasto se sitúa un 25,2% por debajo». Mónica Oltra no tardó en afirmar que !no es lo mismo dedicarse a hacer operaciones de juanetes que de corazón». Pero la ignorancia es muy atrevida, porque en el Hospital de Manises además de practicar operaciones de juanetes, se practican intervenciones de cirugía vascular, torácica, cirugía general y digestiva, cirugía bariátrica, traumatología y ortopedia, reconstructiva y reparadora, neurocirugía y cardíaca. Carmen Montón ha anunciado en varias ocasiones que «la recuperación de los hospitales públicos de gestión privada es irreversible». Oltra, defiende la reversión como una decisión política que está tomada con independencia de los resultados que arrojen las auditorías económico-financieras porque es «un compromiso del Pacto del Botánico, que es la hoja de ruta de este gobierno y punto». En este momento el informe de la auditoría está pendiente de alegaciones y debate para tomar la decisión definitiva. Cabe concluir con facilidad que persiste no sólo la sospecha sino la confirmación de que en cualquier empresa la gestión privada es más eficaz y rentable que la gestión pública.