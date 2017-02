Iglesias, la garantía de Rajoy

A veces siete kilómetros bastan para separar dos mundos irreconocibles el uno para el otro. Sucedió ayer en Madrid. A sólo siete kilómetros de donde Mariano Rajoy clausuraba el 18 Congreso del PP en paz y armonía con un discurso propio del programa de investidura del presidente del Gobierno que es, reclamando sensatez y diálogo a la oposición para desterrar definitivamente la crisis económica, Pablo Iglesias se proclamaba ganador, puño en alto, de una lucha fratricida que convierte a su Podemos en un partido de izquierda radical que pretende llevarse por delante todo el sistema político vigente. Dos modelos tan opuestos como el día y la noche, la moderación y la exaltación, el respeto y el sectarismo.

La victoria de Iglesias será mala para España seguramente, pero para Rajoy se ha convertido en la garantía de que podrá gobernar con tranquilidad o, en su defecto, convocar nuevas elecciones que le darían una amplia mayoría. Porque el más duro Podemos se sitúa tan a la izquierda del espectro político de una España donde las victorias electorales se libran en el centro ideológico que cuanto más levante el puño y más mensajes catastrofistas envíe más asustará al ciudadano de a pie, que vota con serenidad en busca de seguridad y no de caos.

Con su aplastante victoria sobre Errejón, Iglesias ha volado también los puentes que su formación podría mantener con el PSOE para gobernar en un futuro España, ayuntamientos y comunidades autónomas. El perdedor de Vistalegre lo explicó muchas veces. Su proyecto se basa en buscar la unidad de la izquierda para poder convertirse en una alternativa de poder al PP. La gran mayoría de los participantes en la asamblea de ayer rechazaron ese plan. Pablo Iglesias no quiere pactar con los socialistas; quiere sustituirles como principal partido de la oposición.

El proyecto de Iglesias, que no pasa por la socialdemocracia, sino por el comunismo con toques anarquistas de la izquierda más radicalizada y antisistema, supone, a la vez que un refuerzo para el PP de Rajoy, un enorme reto para el PSOE, enfrascado en una renovación cuyo final no se vislumbra todavía. Una victoria de las tesis de Errejon habría apuntalado a Pedro Sánchez como promotor de una coalición de fuerzas progresistas y nacionalistas. El ex secretario general del PSOE puede que esté llorando hoy más que el depurado Errejón. Lo poco que tenía que ofrecer a sus militantes para ganar las primarias de mayo se ha evaporado.

A los socialistas se les presenta ahora la oportunidad de recomponerse como un partido serio y creíble, que ofrece alternativas al PP sin querer romper la baraja del sistema democrático actual ni, por supuesto, la unidad de España. Lo tienen difícil, porque complicado será discurrir por la estrecha senda que separa pactar en exceso con los populares o dejarse devorar por las tropas de Iglesias. Por mucho que les duela, quien está más dispuesto a ayudarles en esa tarea es Rajoy.