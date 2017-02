ENFERMERAS DEL AMOR

Alcanzadas estas fechas, fertilizado por los vapores de la frasca, un amigo gusta de lanzar una provocadora pedrada: «Lo único bueno que hizo Franco fue prohibir los carnavales». No le prestamos atención porque entona la misma murga cada temporada y la boutade perdió su efecto hace lustros. Considera este bebedor, normalmente lúcido y ácido, que los carnavales con esos hombres que se visten de señor disfrazado de señora fea agreden el buen gusto. En fin. No me importa que la gente disfrute a su manera y suelo entonar el lema de 'allá cada cual'. Sin embargo, en esta ocasión he visto disfraces para las niñas de la modalidad 'enfermera sexy' (así reza en la caja) o de bombera sinuosa con unas botas de tacón puntiagudo que superan el sadomasoquismo de Catwoman. En materia cachonda no se porta uno en plan monjita, pero esos disfraces se me antojan repugnantes y, en estas situaciones, conviene escapar del yugo políticamente correcto empleando un lenguaje más brutal para despertar las conciencias apardaladas; esto es, se conoce que algunos progenitores gustan de disfrazar a sus pequeñuelas como putillas y desde algún chiringuito público deberían de frenar este desacato pues la infancia es sagrada y tiempo habrá para que los niños desarrollen sus rincones oscuros (allá cada cual, otra vez, pero que sean mayores de edad). Enlazo esto de los disfraces de meretrices menudas con los programas de tele donde también exhiben a los infantes actuando como personas maduras. Otro despropósito tan nocivo como el anterior. Esta chavalería, sin duda, forma parte de la cosecha de unos padres asnificados por el analfabeto pantanal de la Logse. Porque la culpa, en todos estos casos, es de los padres. Sin educación, los primeros monstruos se complacen en engendrar y maleducar a monstruitos que serán carne de cañón.