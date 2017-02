La difícil convivencia de halcones y mirlos

No sé a ustedes pero a mí me ha llegado al alma que el portavoz de Ciudadanos en la CV se sorprenda de que José Enrique Aguar se dé de baja en el partido, llevándose consigo dos actas, la de concejal y la de diputado provincial. Está visto que este Fernando Giner, a quien no debemos confundir con el expresidente de la Diputación ni con el exfutbolista del Valencia CF, no se quita la condición de mirlo blanco que lleva dentro ni a la de tres. A la de treinta y tres jugarretas que le hacen los desechos de tienta que le rodean, quiero decir. Lo nombran candidato a la alcaldía de Valencia y admite no tener una opinión formada sobre la prolongación de Blasco Ibáñez, un debate urbanístico municipal cuyo origen se remonta a finales del siglo XIX. Y Aguar le hace una de las suyas y se sorprende. Se sorprende de que los alacranes piquen. ¡Es su naturaleza, señor Giner! Es su naturaleza, como la suya es llevar un brote de olivo en la boca por la ciudad y la huerta.

Antes de recalar en C's, este culo de mal asiento que es Aguar militó en el PSOE y en el PDL, como ha recordado la prensa. En el primero, hasta que sus correligionarios de Benetússer lo excluyeron de la candidatura y en el segundo, lo que tardó en percatarse de que con esas siglas no iba a ninguna parte. Lo que no han contado mis colegas en aras de la concisión y la claridad expositiva obligadas en una información es que sin abandonar el PSPV se alineó con todas las facciones que sembraron la inestabilidad en la entonces socialista Horta Sud. Con Ciscar y Asunción contra Lerma, con Asunción contra Lerma y Ciscar y así, sucesivamente, hasta llegar a Joan Romero, Joan Ignasi Pla y Jorge Alarte, que como ya se levantaban ellos solos cada mañana contra sí mismos, le simplificaron mucho el trabajo.

El problema que tiene Albert Rivera, y con él Giner, es que Aguar no necesita mucho para darse a conocer. Y eso es una ventaja. Además es de los de: a mí eso no me lo dirán dos veces. Y a la que lo apartaron de la dirección supo que tenía que reorientar su carrera. Pero los demás aguadores de la formación no son tan rápidos de reflejos como él y los va a tener en casa, descasándose y casándose hasta Dios sabe cuándo. La culpa, desde luego, es suya. Por pensar, como Pablo Iglesias, que se puede crear un partido con 'vuits, nous i cartes que no lliguen'. Semanas atrás vi firmar un artículo como militante de Podemos a un tipo que es como un protagonista perfeccionado de 'Bajo diez banderas'. Sin necesidad de disfrazarse de lo que no es ni navegar como buque con enseña de conveniencia, como Aguar, es un submarino. Hunde lo que pilla.