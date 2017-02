EL CANSANCIO

Antes de hacerse pro-serbio y convertirse en un autor polémico, Peter Handke escribió, 'El miedo del portero ante el penalti', que en ocasiones me hubiera gustado transformar, a mi interés, en 'El miedo del delantero ante el penalti', pues estoy convencido de que son siempre los delanteros los que fallan las penas máximas, los castigos, y del mismo modo son los equipos de fútbol los que se dejan derrotar por cobardía, soberbia o falta de interés. Para que gane uno tiene que haber otro que se deja perder. Lo vimos una vez más en la semifinal entre el Deportivo Alavés y el Celta de Vigo al comprobar quien quería ganar, hambriento, y quien pasaba por allí. Aplicando el Photoshop el Celta, de blanco y negro, hubiera podido ser el Valencia actual. Si miramos la realidad, atrapados por el pegajoso día a día en que se ha convertido este engendro de club, no habrá manera de encontrar una solución medianamente pasable, pues el presente es el problema, y las soluciones solo pueden identificarse en ese pasado y en el futuro tan difícil de ver si no nos dejamos de sentimentalismos y nos aplicamos a salir como sea del problema. Con miedo y sollozos no haremos otra cosa que encajar goles en la zona Cesarini de los últimos minutos, y despreciar las oportunidades que nos ofrece la competición. El arte, o el oficio, de escribir columnas es similar a la prueba del penalti. El único error que puedes cometer es la repetición. Pero si miras a los ojos del portero, o en este caso, te detienes en el papel en blanco o en el recuerdo de los dirigentes, lo más probable es que el balón se vaya a las nubes, y acabes escribiendo la columna estúpida que da consejos y remedios que nadie te ha pedido. El miedo que atenaza al valencianismo futbolístico va más allá de la clasificación o de la propiedad. Decía Peter Handke en ese libro: «Le parecía sospechoso que se pudiera empezar a hablar sabiendo ya de antemano cuál iba a ser el final de la frase». Algo de eso nos ha contaminado. Nos conocemos tanto que ya podemos predecir de antemano el final de nuestras frases, el final de las decisiones, los fichajes que nunca se harán, y los ceses de los embajadores. Si no volvemos a ser un club hambriento de ilusión, y seguimos comportándonos como adolescentes consentidos, no saldremos de ésta y pereceremos en el intento. La desilusión no es Singapur y su distancia geográfica, cultural o empresarial. Es el cansancio miserable y de vuelo rasante con el que acudimos a Mestalla, como patricios arruinados a pasar la tarde. El mismo Peter Handke escribió ese magnífico Ensayo sobre el cansancio, que comienza con una cita del Evangelio de Lucas: «Y levantándose de la oración, fue a sus discípulos y los encontró dormidos de tristeza». No hay nada más sencillo que despertar.