Comisión. El Patronato del Prado ha iniciado el procedimiento para nombrar al nuevo director del museo. La propuesta deberá ser aprobada por el Consejo de Ministros. Una comisión evaluará los principios «de mérito, capacidad e idoneidad, prestando especial atención a la naturaleza, complejidad y niveles de responsabilidad del puesto a desempeñar». La comisión trasladará al Patronato sus conclusiones «para que éste las eleve al ministro de Cultura», informó el Patronato en una nota. Entre los miembros de la comisión figuran el anterior director, Miguel Zugaza (15 satisfactorios años en el cargo), Antonio Bonet Correa (presidente de la Real Academia de San Fernando) y los ex ministros Javier Solana y Pilar del Castillo.

Código. El Prado descarta por tanto nombrar nuevo director mediante un concurso público (principal reclamación del 'Código de Buenas Prácticas en Centros de Arte'). Ciertamente, encuentro incoherente que el presidente del Gobierno nombre a dedo a su ministro de Cultura y se le exija sin embargo que recurra a un concurso para encontrar directores museísticos. Estos nombramientos entran en el sueldo de un gobernante. Son su responsabilidad democrática. Unas decisiones salen bien y otras mal. Lo mismo pasa con las Buenas Prácticas.

Cándida. El Código de Buenas Prácticas no evita, ni mucho menos, los trampantojos y las maniobras en la oscuridad. Eso todo el mundo lo sabe y lo rumorea. Cándida Villar, una sencilla mujer que intervenía en el programa de radio de Gomaespuma, lo diría de otra manera: «En las Buenas Prácticas no todo el monte es orgasmo».

Reencuentros. La pintora Constanza Soriano recuperó a su perro Tristán cinco meses después de que se lo robaran. Un vecino de Mislata ha hecho las paces con su ex mujer diez años después de haberse separado legalmente. De madrugada, desvelado, le doy vueltas al tema del reencuentro. ¿Por qué motivo hace cuarenta años o más que no veo a varios leales amigos de juventud? No sé responderme.

Decisión. Tomo una decisión: he de reencontrarme con esas amistades perdidas en el tiempo. Lo haré. Y al decidirlo con firmeza, me duermo.

'Jaque Pastor'. Leo en un periódico catalán que Iñigo Errejón quería hacerle 'el jaque Pastor' a Pablo Iglesias. Imposible. No existe el jaque Pastor. Los jaques no llevan nombres. En el ajedrez hay jaques dobles y a la descubierta, no jaques Juanita o Pepito. Lo que existe es 'el jaque mate Pastor'. O nos esforzamos por ser más precisos en el lenguaje o vamos a acabar todos mareados. Sara Montiel interpretó 'El último cuplé', no 'El cuplé'. Hay un programa de tele que se llama 'Tu cara me suena', no 'Me sueno en tu cara'.

Los Goya. En la última gala de los Goya apenas se habló de política y más que nunca de moda y joyas. ¿Y si prueban a hablar más de películas? Cómo les fue a las premiadas de otros años, por ejemplo. O qué hacer para superar la dictadura del (mal) cine USA en las pantallas españolas. Hay un cine estadounidense magnífico, pero ese no es precisamente el que llega con facilidad a los multicines.

Zuriaga. Visité días atrás el estudio del pintor Eugeni Zuriaga. Lo conté en la página de arte. Eugeni ha estado treinta años sin exponer. Se desanimó cuando en los 80 un crítico comentó así sus obras: «Todos añoramos a veces el útero, la no conciencia, lo no nato; y es que los artistas como Zuriaga nos llevan a reflexionar sobre aquello que no podemos dominar». Menuda mamarrachada.

Refugio. «¿El útero, lo no nato, la no conciencia?», se preguntó desconcertado Zuriaga. «¿De manera tan rara se entienden mis cuadros?». El buen artista pasó de muchas cosas y se refugió en su estudio, en el que pinta con ganas pero del que apenas sale. Un crítico maligno puede hacer mucho daño al ecosistema artístico.

Confesión. No he aclarado aún que el autor de aquella crítica. fui yo. ¿Tan pedante era entonces?, pensé al leer esas absurdas palabras, publicadas para más inri en un catálogo. Qué vergüenza. Busqué una justificación, por débil que fuese. Tras meditar un rato la encontré: «Quise imitar el lenguaje de los críticos más emperifollados y se me fue la mano. No volveré a tropezar en esa piedra». Prometido queda.