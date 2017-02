Algunas personas se levantan con ella y otras prefieren dormirse oyendo su voz. Sabe envejecer como pocas: ha llegado hasta 2017 gracias a los podcasts y a saber qué fórmula se inventará para no enmudecer nunca. Quizá ya no marque infancias, como le sucedió a Woody Allen, pero la radio, cuyo invento se atribuye a Nikola Tesla, a Guillermo Marconi e incluso al valenciano Julio Cervera, celebra mañana su día. No es cuestión de nostalgia, pero ¿no tienen buenos recuerdos asociados a la radio? «Está bien escucharla de vez en cuando, pero infunde malos valores, falsos sueños y hábitos perversos», dice un rabino a los padres de Joe, un niño que aspira a convertirse en 'El vengador enmascarado' (un superhéroe de las ondas), en la película 'Días de radio'. Este mundo sería maravilloso si no fuera por ciertas personas, como los malos predicadores (tanto del cine como de la vida) y otros tantos cretinos; y sería muchísimo peor sin la radio y, por extensión, sin el periodismo.