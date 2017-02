MARIO KEMPES

Kempes es una persona ingobernable. Lo dicen todos aquellos que han tenido la oportunidad de acercarse al mito. El desacato a la presunta norma establecida es un gen propio al genio, a aquel que es leyenda por elevarse por encima de lo común. Los genios son sólo esclavos de su locura y Kempes voló siempre tan libre que su espíritu nunca estuvo engrilletado a lo correcto. Por eso fue en su día el mejor jugador del mundo, porque su fútbol nunca estuvo anudado a un manual de normas. El Valencia ha sido el único club de fútbol capaz de negar a su dios hasta en cuatro ocasiones. La primera la grada, allá en 1981, que llegó a pitar al ídolo para que iniciara un viaje de ida y vuelta a River Plate. El genio ya no valía y la directiva sacó el billete para el argentino a cambio de un puñado de monedas que no fue completo. Después, tras el gol de Tendillo en 1983 que lo único que hizo fue alargar la agonía camino del descenso, el club finiquitó al delantero como pago por los servicios prestados. Kempes, el hombre que abrazó al mundo en el Monumental de Buenos Aires en 1978 para llevar a Argentina a la gloria y al Valencia a todos los hogares del planeta, se rehizo de aquella patada en el culo en un pabellón multiusos. El fútbol sala sirvió de terapia. Para el asombro del mundo y el deleite de aquellos que fueron (fuimos) a acompañar al mito. Después, el Matador dejó su huella en el Hércules y en equipos austriacos mientras el Valencia, su Valencia, se estampaba con un descenso a Segunda División. Kempes volvió, a una silla de enea junto a Héctor Núñez para enderezar al equipo tras la infamia ante el Karslruher. Duró las semanas que Paco Roig tardó en hacerse con la presidencia. El nuevo presidente ejecutó al mito y a Núñez para construir con cristal aquel eslogan de un Valencia campeón. Roig, años después echó mano de un Mario que no pasaba por sus mejores momentos, para darle lustre a una candidatura a presidente que tuvo un beneficio en millones de euros más provechoso que la silla principal del palco Mestalla. Amadeo Salvo recuperó a Kempes como embajador del club con cargo total y a tiempo parcial. Los mitos son incontrolables. La obediencia al cargo no entiende de sumisión a lo que no se cree, a lo que no se comparte. Es más fuerte la verdad que la traición a unos principios, a los del fútbol, a los de su propia vida. Kempes ha vuelto a ser maltratado por el club de su vida, por aquel que viste la fachada principal de Mestalla con la imagen del argentino, como un altar en el que venerar al ídolo. La historia exige respeto por cada uno de los suyos y desde Singapur no han sabido calibrar la consecuencia de una decisión que ataca directamente al alma, porque Kempes representa el corazón de este Valencia. En Mario Kempes nosotros creemos.