Lo iconoclasta es hablar bien

La noche del sábado de la semana pasada estuve viendo un rato la gala de los Goya, un tostón insoportable, tedioso, sin gracia, sin chispa, repetitivo, pesadísimo. El cine español es una cosa (siempre lo ha sido), con buenos directores, espléndidos actores (no todos) y algunas películas muy notables, más allá de la obsesión guerracivilista que ya parece superada, pero lo de los Goya es otra muy distinta. No entiendo de todas formas a los que promueven un boicot contra este evento, primero porque no soy muy partidario de boicotear nada y segundo porque el boicot personal e intransferible en forma de cabezada con ronquido incluido es automático en cuanto uno ha visto cinco minutos de ese 'espectáculo'. Aún estaba despierto cuando se anunció que el Goya al mejor actor era para Roberto Álamo, que al salir a dar las gracias tuvo una referencia hacia Rodrigo Sorogoyen con estas palabras: «Lo he dicho otras veces pero me la suda, es uno de los mejores directores de este país y del mundo». Me la suda, un término digamos coloquial, siendo muy generoso, de barra de bar, en boca del señalado y aclamado como actor español del año. Pero lo peor no es que emplee esa forma de hablar en un acto que se retransmite en directo para (supuestamente) millones de espectadores sino el hecho de que él pueda llegar a pensar que actuando así, que haciendo ese uso del lenguaje, se comporta como un iconoclasta, como un rupturista de modelos, normas y protocolos, como un revolucionario que se salta todo tipo de convenciones para ser más sincero, más atrevido, y para estar más en contacto con «la gente». Pobre hombre, qué engañado está. Le pasa como a tantos otros, como a los anticlericales o a los antimilitaristas, que siguen viviendo en el antifranquismo, en aquella ya lejana etapa (el dictador se murió en la cama hace la friolera de 41 años), en un tiempo en que el orden se imponía tanto desde los despachos de los ministerios, los gobiernos civiles y las alcaldías como desde las sacristías, los cuarteles y las comisarías. Pero por si no se han enterado, llevamos cuatro décadas de democracia, de libertades, de derechos (más que de obligaciones), y ahora, en este 2017, avanzado ya el primer siglo del nuevo milenio lo realmente iconoclasta, lo revolucionario, lo que te hace diferente, es hablar bien, componer frases completas con sujeto, verbo y predicado, emplear un vocabulario superior a las 300 palabras, que es el que domina (y con dificultades) la mayor parte de la población. Me la suda, querido Roberto Álamo (lo de querido es modo ironía) no te hace más moderno, ni más snob, ni más enrollado, ni más díscolo, sino, en todo caso, más maleducado, más soez, más grosero, más infantil, más simple, incapaz de encontrar un argumento bien construido y de demostrar que sabes hablar en público. Aunque igual, si leyeras este artículo, tu reacción ante mi crítica sería idéntica a la del pasado sábado: me la suda.