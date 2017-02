LA DIFERENCIA ENTRE JUGAR EN CASA O FUERA

Antes de hablar acerca de cómo se desarrolló el partido, haremos referencia a la influencia que el colegiado pudo tener en el marcador final al no señalar un penalti muy claro a favor del Valencia en la primera mitad ante el Betis. Las manos evidentes, separadas totalmente del cuerpo e interceptando un disparo directo a portería. ¡Penalti! Y otro tema, no sabemos si valorar el empate como bueno o malo, dadas las circunstancias que el equipo atraviesa. Pues para mí, dependerá de los dos próximos encuentros a disputar en Mestalla, contra el Athletic y Real Madrid. Así de sencillo. Si ganas alguno de los dos, el empate habrá sido bueno. Si no ganas ninguno, este empate en Sevilla contra el Betis nos servirá de bien poco.

En cuanto al partido, dejando a un lado algunas actuaciones individuales y fases de claro dominio local, estuvo bastante bien. El Valencia compitió, hizo una primera mitad apreciable, dejó al Betis en un par de disparos de Rubén Castro y un remate en semifallo de Alegría. Es cierto que al final de esta primera parte se sufrió, pero no fue tan alarmante como en otras ocasiones. Y además, con la pelota en los pies estuvimos certeros, circulando el balón precisión. No estamos acostumbrados a jugar técnicamente así y, a pesar de lo extraño, el equipo controló el juego bien los primeros cuarenta y cinco minutos. E incluso tuvo más posesión y se combinó mucho en campo contrario.

Ahí llegaron las oportunidades del penalti no sancionado y el gol anulado a Mina. Tampoco mucho más, nos cuesta en los últimos treinta metros hacer la diferencia, pero se hizo mucho mejor que otras veces. En esta faceta brillaron, bajo mi punto de vista, Orellana como media punta, siempre inteligente y jugón, los laterales y Nani, aunque a éste último parece agotársele siempre la gasolina demasiado pronto para lo que necesitamos de un jugador como él. Hasta el mismo Mario Suárez estuvo muy acertado.

En la segunda pasó al contrario, quizá por eso el enfado de muchos valencianistas. Que viendo lo que había ocurrido en la primera mitad, no entendían que pasase al revés en la segunda. El control pasó a ser de los béticos, que llegaban con facilidad, tenían mayor posesión, y lograron jugar más en nuestro campo. Dos disparos muy peligrosos, el primero de Pardo y sobre todo el segundo de Petros al palo, hicieron presagiar lo peor. Pero tampoco se adelantaron en el marcador y no pudieron llevarse los tres puntos.

Y llegaron los cambios, Abdennour por el amonestado Santos, que aparte de la amarilla, estaba como un auténtico flan disputando el partido. Muy inseguro, con mucha desconfianza. Cancelo por Orellana, imagino que por cansancio y 'lógica de vestuario', siguiendo el catálogo de normas no escritas del fútbol, y Zaza por el lesionado Mina. Una desgracia su lesión que, o supondrá oportunidad continuada para Zaza, o el problema de no contar con él teniendo que meter entre los once a Enzo, Parejo, Carlos Soler, Orellana, Zaza, Nani y Munir. Como veis, sobra uno. Papeleta para Voro. Y para terminar, reflejar la diferencia que supone para estos jugadores jugar en Mestalla o lejos de aquí. Apoyémosles como sabemos en nuestro estadio. Vital para la permanencia.