Bicicletas y hortalizas

El alcalde Ribó y el tripartito llevan camino de convertir Valencia en una ciudad patosa. Carecen de proyecto global y se nota. Valencia está oscura por las noches y sucia a todas horas. Valencia dispone de un transporte público insuficiente y mal gestionado. Valencia tiene abandonados sus jardines y zonas verdes. Valencia además no sale de su asombro ante las múltiples chorradas de un alcalde empeñado en reabrir viejas heridas y que exhibe su sectaria fobia ideológica contra las tradiciones y creencias de una gran mayoría del pueblo valenciano. La cuestión es que Ribó y el tripartito no quieren gobernar para todos y además se jactan de ello. Les da igual lo que opine la gente. Vecinos, hostelería, comercios y mercados están hartos de sus continuas ocurrencias extravagantes. Decisiones improvisadas tomadas en plan ordeno y mando sin diálogo previo con nadie. Eso sí, persiste la opacidad administrativa que denunciaban antaño. Se mantiene la práctica tramposa de los contratos fraccionados para otorgarlos a dedo, las subvenciones a entidades catalanistas simpáticas a Compromis y la sucesión inacabable de enchufes a militantes, parientes y amigos. Todo su cacareado rollo «participativo» se traduce hoy en dejar a los barrios periféricos completamente desatendidos de inversiones que precisan al tiempo que se pone patas arriba el centro de la ciudad para hacer ese caprichoso carril-bici cuyas obras están provocando un atasco continuo. Caos circulatorio que no cesará al finalizar estas porque limitar la ronda de circunvalación a tan solo dos carriles para el tráfico de vehículos privados supone un disparate inmenso y un gasto superfluo del dinero que hace falta en otras cosas de mayor hondura solidaria. Da la impresión que para el alcalde y compañía ya no existen en Valencia gentes sin hogar, desahucios, niños pasando hambre, escuelas destartaladas o ancianos y familias en precario de las que tanto hablaron en campaña electoral. Discurso archivado por completo nada mas sentarse en el sillón que era únicamente el fin perseguido. En suma, Ribó y su pléyade le están imprimiendo a Valencia una patina vulgar producto del dogmatismo y de esa obtusa visión eco-nacionalista que por ejemplo les impulsa a convertir parte de la Plaza del Ayuntamiento en una verdulería los domingos creyendo que eso es el culmen de la modernidad cuando dicho recinto debiera ser un exponente de creadores y artistas en consonancia con el trazo cosmopolita y de vanguardia que conviene a la imagen urbana de la sociedad valenciana. Desde luego bicicletas y hortalizas no van a imprimirle a Valencia el sello que agrande su atractivo en la Europa mediterránea y en España. Ser una ciudad importante exige buscar siempre la excelencia en todo. Sin embargo Ribó y el tripartito acreditan día a día con sus hechos una mentalidad rancia de panfleto, macuto y alpargata. Ese es el problema.