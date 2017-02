ATRAPA A UN LADRÓN EN LOS GOYA

El otro día tuvo lugar la 'gala' de entrega de los Premios Goya del cine español. 'De algún un tiempo a esta parte', parafraseando el título del magistral texto de Max Aub contra cualquier barbarie política (se publicó en 1949), a toda entrega de premios, sea de cine, poesía maldita, avances en la cría del gusano de seda o Miss Benetússer, le llaman 'gala'.

Aborrezco las 'galas', salvo, en ocasiones, la de los Oscar. Hollywood no es Madrid. Ya lo cantó en 1969 el heterodoxo Pi de la Serra: «Era un dia gris a Madris / que no és París» (álbum 'Triat i garbellat', cribado por la censura franquista). No es de extrañar, pues, que el graciosillo Dani Rovira, la antítesis del humorista, no equivalga a Billy Crystal. Ni la 'gala' de los Goya a la de los Oscar.

Hace años que no veo películas españolas, como Rajoy. Y tampoco extranjeras, ni de arte y ensayo ni comerciales. Los actores y actrices españoles, y no digamos ya si son jóvenes (¡cáspita!) desconocen la dicción, vocalizan mal, hablan deprisa, igual que los locutores de fútbol, y leen su parte del guión sin dramatizarlo. En síntesis: lo narran. Hay bastantes con mirada de besugo/a. Miradas vacías de emociones. Voces blanditas, tipo la arruga es bella.

Hay en Youtube varias secuencias cortas del western 'El hombre que mató a Liberty Valance' (1962), del genio John Ford. Escojan la del enfrentamiento, en una casa de comidas (la escena del filete), entre John Wayne y Lee Marvin. Analicen a fondo las potentes voces de ambos, su dicción, su fuerza dramática y sus miradas desafiantes. Un clase de interpretación, chiquitos y chiquitas. La patada de Wayne, con los brazos en jarras, a un cliente que quiere recoger del suelo el filete de vacuno, debe inscribirse en la galería de escenas míticas del cine norteamericano y de todos los tiempos. Es superior a la tan cacareada bofetada de Glenn Ford a Rita Hayworth en 'Gilda'.

Ya pueden el Ministerio de Cultura o las Comunidades Autónomas subvencionar a productores de papel, pedigüeños que sobrevuelan los despachos institucionales. El tremebundo caso de 'El Capitán Trueno y el Santo Grial', (2011), financiado por la Generalitat, no ha sido investigado a fondo hasta hoy. Y les aseguro que, de hacerlo, se encontraría mucha carnaza. Lo mismo ha sucedido y sucede con otros filmes horrendos o que no se han atrevido a estrenar una vez con la pasta en el bolsillo.

En los Goya 2017 lo más singular ha sido el robo de joyas, como en la película de Hitchcock 'Atrapa a un ladrón' (1955). Y también conocer que las habían prestado algunas joyerías, igual que ciertos modelos que vestían las actrices (?) con un alma en la izquierda, otra en los prestamistas institucionales a fondo perdido, y la tercera, en sueños, donde Gloria Swanson rodó, a las órdenes de Billy Wilder, 'El crepúsculo de los dioses', en 1950: Sunset Boulevard.

Al mediocre mundillo del cine español (sólo hay dos o tres excepciones) se le asocia con el mundo de la cultura, palabras mayores. Sin embargo, si la mayor parte de la películas que evacuan son malas, ¿por qué los actores y las actrices se erigen en portavoces de la CULTURA e inclusive de la política? Deberían cerrar el pico o dedicarse a otros oficios.

Fui crítico de cine durante, al menos, cuarenta años, en diversos medios. Viajé a los festivales de San Sebastián y Valladolid (la Seminci), como 'enviado especial' pero pagándome yo el viaje y la alimentación porque los vales de comida que repartían eran para anoréxicos. Los hoteles corrían a cuenta de la organización. Vi la diferencia entre el magnetismo de los actores norteamericanos, ya muy mayores, y el casticismo de los españoles.

Rueda de prensa. Año 1993. Un periodista listillo le espeta a Robert Mitchum que tiene fama de bebedor. Robert Mitchum: «Sí, alguna vez he bebido agua». Todas las noches le subían a su habitación una botella de vodka. Año 1996. Me hospedaba siempre en el hotel San Sebastián. Juan Mari Arzak lo sabía y me llamó por teléfono para informarme de que esa noche cenaban en su restaurante Al Pacino y Chazz Palminteri. Fui con el fotógrafo, Daniel García Sala. Cenamos y al final bajó Al Pacino del comedor de arriba. Fumaba un cigarro toscano. Estaba relajado. Iba a los servicios. Nos levantamos y le pedimos si podíamos fotografiarlo. Nos contestó que sin ningún problema. Un hombre amabilísimo. Las fotos deben estar guardadas en algún cajón. ¿O no? Con motivo del estreno de 'La niña de tus ojos' (1998), cenamos en un restaurante y tuve a Penélope Cruz frente a mí durante más de dos horas. Espero que haya aprendido a conversar sobre algún tema.