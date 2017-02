SIMPÁTICAS

Señora, ¿cuántas veces han pedido su mano? A Aída Nízar más de una, lo que demuestra que los hombres no tienen muy bien la cabeza (vale, las mujeres tampoco si tomamos como ejemplo a Aída). Escribía el otro día que la concursante de 'GHVIP' había hablado de Maíllo sin nombrarlo. Como el jueves la expulsaron del concurso, Jordi González le preguntó. «Fernando Martínez-Maíllo fue uno de los hombres que pidió mi mano a mi madre para casarnos y no se la dio», contó Aída Nízar. También: «Yo no estaba enamorada de él». Pero lo dejó en buen lugar (salvo por la relación): «Es uno de los mejores hombres que han pasado por mi vida. Me alegro mucho de que sea la mano derecha de Rajoy. Es un tío sensacional y hará mucho bien por España». ¿Habrán calculado en Telecinco la salida de Aída un día antes del Congreso del PP? ¿Influirá en Rajoy esto a la hora de poner a Maíllo como coordinador del partido? Bah, es algo tan viejo que no tiene importancia. Ahora, el cachondeo que tendrá que aguantar Maíllo no se lo deseo ni a Isabel Gemio, que bastante tiene con haber ido a hablar con Cárdenas en 'Hora punta'. Estuvo recordando 'Sorpresa, sorpresa', programa cuyas escaleras bajaba como Gloria Swanson en 'El crepúsculo de los dioses'.

Después de cuatro años presentando el espacio, se quedó embarazada. «Tenía contrato con la cadena y me llamaron preguntándome si continuaría. Dije que sí, que iría con la barriga y que cuando naciera el niño me incorporaría a los cuatro días.. Yo creo que ya tenían decidida la sustitución» (el contrato se acababa). La sustituta fue Concha Velasco, a la que mandó un mensajito: «Con todo mi cariño. Si yo empiezo un programa y sustituyo a un compañero te puedo asegurar que no empiezo sin mandarle un saludo».

Dice Arcadi Espada en el prólogo de 'Imperiofobia y leyenda negra' (Siruela), ensayo histórico donde María Elvira Roca desmonta mitos y mentiras sobre nuestra leyenda negra, que la autora ha hecho de España un país simpático. Se puede aligerar la Inquisición, pero ni María Elvira Roca conseguiría hacer simpáticas a Aída o a la Gemio.