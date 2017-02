La reina de corazones

En un fin de semana tan romántico, que celebra por todas partes un San Valentín anticipado, el PP se pone cariñosón. No es que Rajoy presuma, como Don Hilarión, de tener el corazón 'partío' avant-la-lettre, dividido entre una morena y una rubia, hijas del pueblo de Madrid. Es cierto que está entre dos damas, Soraya Sáez de Santamaría y Mª Dolores de Cospedal, pero ninguna es morena o lo son ambas bajo secreto de confesión de sus peluqueros. Los cariñitos del PP durante este fin de semana no son, como en Podemos, entre las cornamentas de sus machos alfa por ver quién manda, sino consigo mismo en una suerte de complacencia inusitada y acentuada por las broncas en casa de los vecinos. El PP está henchido de felicidad gobernando cuando no lo esperaba; creciendo cuando nadie lo creía hace meses y viendo hundirse a los demás cuando más inoportuno resulta para ellos. Viento en popa a toda vela. En ese contexto, poco importa la condena de Gürtel, la rapiña de Rato o el cinismo del Yak-42. Todo pasa y lo nuestro es pasar, dirá algún asesor parafraseando a Machado sin saberlo y creyendo que cita a un Nobel de Literatura como Bob Dylan.

La gran dama del momento, Cospedal, no contenta con haberse despertado un día siendo ministra a lo Gregorio Samsa y ejerciendo de dama de llaves de la nueva política 'mortadelo' del PP -mimetizándose con lo que haga falta-, es capaz de empezar el XVIII Congreso recordando a Rita Barberá. Creí haberlo visto todo pero Cospedal es el Circo del Sol del PP. El recuerdo dio calor a los corazones sensiblones del partido -love is in the air- y la alcaldesa de España recibió una calurosa ovación. La misma que hubiera necesitado en sus últimas horas, cerrando filas y acompañándola al juzgado en sus momentos más amargos. Por menos, algunos rodearon a Artur Mas camino del juez.

Me pregunto qué habría sido del Congreso del PP si Rita Barberá no hubiera muerto. Por lo pronto, Mª Dolores de Cospedal quizás no habría pedido ese aplauso. De hecho, no lo pidió antes. Y no lo habría pedido ahora entre otras razones porque si la exalcaldesa de Valencia hubiera estado viva, no habría acudido al Congreso. No por capricho ni por despecho sino, sencillamente, porque ya no formaba parte del partido. En ese caso ¿por qué homenajear a una exmiembro? Que se sepa, no se le ha readmitido, de modo que la pregunta es más extraña todavía: ¿por qué aplauden a una política que pidió la baja? ¿Solo porque es la única libre de culpa por los siglos de los siglos? Es más de lo que puede decirse de algunos aunque tengan la desfachatez de afirmar que la corrupción les afectó de lleno y tardaron en reaccionar (sic). Cospedal lo dice como si estuviera hablando de la nevada del otro día, como si les hubiera caído encima sin responsabilidad alguna. ¿Qué va a decir la reina de corazones que asume la corona en este congreso? ¿Que le corten la cabeza? Aún no, pero todo se andará.