Proteccionismo, ¿ahora?

Donald Trump aboga por el proteccionismo para su país. Ahora, después de que durante muchos años los EE UU han liderado el libre comercio mundial sin fronteras, la globalización económica. Esa globalización que ha provocado paro en su país, y sobre todo en el nuestro, haciendo mucho daño. Veremos si los oligarcas de su país se lo permiten. España, un país mediano, no puede permitirse el proteccionismo, pero sus sindicatos bien podrían hacer manifestaciones contra la globalización económica por doquier, si de verdad protegen al trabajador como dicen. Los gobiernos tienen miedo de soliviantar al poderoso EE UU y a otras potencias, y por ello tienen que hacer el paripé; pero el pueblo, y los sindicatos, no se comprende cómo no se lanzan a la calle a protestar, sabiendo el enorme daño a nuestra economía que está haciendo la globalización, que todos sabemos beneficia a los países que explotan a sus trabajadores, como China, etc., y a los oligarcas mundiales.