El poble té la paraula

El Partit Popular dugué el dimecres a Les Corts Valencianes una proposta en la que se demanava l'aprovació de la singularitat de la Llengua Valenciana, plenament diferenciada de la llengua catalana. Petició que arreplega lo que diu l'Estatut d'Autonomia de la CV aprovat pel Partit Socialiste sent president de la Generalitat Joan Lerma. Una realitat que des d'una perspectiva històrica no mereix discussió. Ningú s'atreví a dir durant els segles XIII fins a l'últim terç del XIX, quan començà l'imperialisme català, que la llengua valenciana era igual a la llengua catalana.

Per favor Srs. Diputats, revisen els seus coneiximents de l'història del poble valencià, perque és vergonyós que no la vullguen reconéixer.

Els partits se comportaren com era d'esperar. Podemos i Compromís demostraren la seua dependència pancatalanista, intentant la tàctica de ridiculisar a l'adversari. Pero fracassaren. Manifestaren, això sí, el seu odi a tot lo valencià reafirmant la seua sumissió al proyecte dels països catalans.

El PSPV utilisà la seua estratègia de l'ambigüitat de la que el seu portaveu és mestre, fent ballar a la seua diputada davant d'una realitat històrica que el PSOE va defendre en el seu moment.

Ciutadans, llamentable. Per lo que a Valéncia es referix les coses estan molt clares. Per ad ells, ni existix llengua valenciana ni existix identitat valenciana. Gràcies a la poca claritat de la seua portaveu, els valencians sabem que en Ciutadans no podem contar.

Mil gràcies ad eixos jóvens que foren capaços d'exhibir l'ensenya de la valencianitat i mostrar un cartell que dia: PARLEM VALENCIÀ, NO CATALÀ. I el nostre millor recolzament a tots aquells que són la conciència d'una ciutadania que deu respondre en les urnes.