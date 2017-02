Dar la lata con el sexismo

Defender la igualdad no pasa por que el presentador de los Goya se calce unos tacones (los estereotipos de género refuerzan el sexismo). Lo fácil es replicar que las feministas carecen de sentido del humor, pero sería errar el tiro. «¿Por qué sigo dando la lata con el sexismo? Porque no hay peligro de extinción de los sexistas. El Ministerio de Agricultura no se verá obligado a introducir el sexismo sostenible». El entrecomillado es de 'Un libro para ellas', de la desacomplejada y políticamente incorrecta Bridget Christie. «A lo largo de la historia las mujeres hemos tenido que contentarnos con el pariente pobre del poder, el estatus. Esta lucha por hacerse un hueco en la jerarquía social saca lo peorcito de nosotras. O eso o Dios estaba cargado de razón y somos sencillamente malas». Para desarmar la estupidez insoportable contra el feminismo se necesita ironía, provocación y chistes inteligentes; para ridiculizar el machismo, también. Riámonos de todo y de todos, pero avancemos.