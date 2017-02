Si te hablan de grandes zonas geográficas deshabitadas, igual ni te paras a pensar; lo das por sabido: comarcas de tierra adentro que casi siempre estuvieron poco pobladas y fueron menguando más en las últimas décadas; el enorme crecimiento de las grandes ciudades no se debe a su aumento vegetativo, sino sobre todo a la afluencia incesante de familias enteras que dejaron sus pueblos para buscar lo que no tenían, básicamente empleo, servicios, comodidades y acceso a las oportunidades de otros, los que servían de ejemplo.

Ahora bien, si oyes hablar de Laponia, si te citan a la 'Laponia española' o variaciones sobre el tema, entonces sí que te detienes a reflexionar. Lo de Laponia te sorprende y cautiva, claro. Qué atino. Si hoy en día no comentas algo con los amigos sobre el moderno concepto de los lapones españoles es que no estás al día, como también serás poco si no te deshaces en alabanzas sobre las virtudes de la quinoa, ni vas a Formentara o ni siquiera glosas, como mínimo, la cebolla caramelizada.

Es curiosa esa arraigada costumbre de sacar comparaciones con sitios remotos. Igual toma cuerpo que esta parte de España, o cualquier otra, viene a ser como la California europea, o de repente se cambia el término por la Florida, según qué tipo de cosa o desarrollo turístico o tecnológico se aspira a destacar, como te dicen, por el lado quizás potencialmente negativo, que los procesos de desertización nos acercan al Sáhara o, como ahora, esas áreas con pueblos y campos desiertos vienen a ser la Laponia del sur. ¿Será también por el intenso frío invernal que suele predominar por esas zonas del interior?

Son comparaciones que quedan bien para entender los mensajes que llevan dentro, pero tal vez no acaban de abarcar todo lo posible, y desde luego no evitan equívocos. Ayer mismo, sin ir más lejos, Edmundo, ecuatoriano emigrado a Valencia, preguntó por Laponia. Oyó hablar, la vio cerca y quiere ir. Hubo que explicarle. Laponia, la verdadera, está en el norte polar de Europa, abarca territorios de Finlandia, Rusia, Suecia y Noruega. Ahora se habla por aquí de Laponia para comparar comarcas españolas con similares índices bajos de población, los más bajos del continente. Son áreas de Teruel, Guadalajara, Soria, Cuenca... y también algunos puntos de la Comunitat Valenciana. No acababa de entender Edmundo. ¿Por qué no hay gente?, preguntó. Se fueron a las ciudades; de normal había poca población, pero menguó más cuando áreas urbanas e industriales hicieron de imán, necesitaban trabajadores para la construcción, las fábricas, el turismo, el campo... Emigraron. Ahí entendió el ecuatoriano. Como nosotros, dijo, que emigramos y vinimos a trabajar. Sí, pero muchos volvéis, no dejáis una Laponia americana. ¿Y aquí no regresan a sus pueblos? A trabajar no, no hay en qué. Algunos vuelven a retirarse, si hay rentas o pensión de la que vivir. Otros buscan el silencio y la quietud de la bella Laponia española.