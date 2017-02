COMO AGUA Y ACEITE

Lo que no mezcla pues no mezcla y ya se pueden empeñar. Decía el CIS de esta semana, en una de esas hojas de análisis de su último informe en el que se cruzan preguntas con el recuerdo de voto de los encuestados, que los votantes de Compromís no pueden ni ver al PSPV, y que al electorado socialista le ocurre otro tanto con el partido de Mónica Oltra. Me vino a la cabeza al leerlo esos desprecios entre Carmen Montón y la vicepresidenta del Consell, esa serie de ajustes de cuentas que se llevan haciendo desde que arrancó la legislatura -ahora me impides tú que mi marido sea gerente de Egevasa, ahora me encargo yo de hacer caer a esa secretaria autonómica que me habías puesto en mi conselleria-. Que las encuestas digan que los votantes de uno y otro partido están lejos de llevarse bien con el otro 'soci del Botànic' no hace más que confirmar que los navajazos entre cargos de uno y otro partido responden a una brecha real, que las bases de ambas organizaciones comparten. Y ratifican lo que de arreglo interesado tiene este Consell: los de Compromís, por un lado; los del PSPV, por el otro, y Ximo Puig... donde quiera que esté. Detrás de ese mestizaje que nos metieron hasta en la sopa, de esa impostura que obliga a sonreír hasta en las peores compañías, se encuentra el viejo navajeo entre dos partidos que han sido históricos adversarios, cuyas bases se atacan entre sí con mayor fiereza que al PP -desde luego con más inquina- y que pugnan por el liderazgo de la izquierda con la convicción de que quien la consiga gobernará la Generalitat en 2019. Puig y Oltra se podrán fotografiar juntos, abrazados, bailando o besándose... pero tan pronto como se dan la vuelta, el objetivo sobre la mesa es ganarle la carrera de la visibilidad al otro. Al electorado de uno y otro partido no le hace falta esa teatralidad, ese quedar bien para los gráficos. La militancia de Compromís observa a los socialistas como un partido viejo, de gente mayor, lento de recursos y de discurso, alejado de las nuevas inquietudes sociales. Una organización demasiado cómoda llegando a acuerdos con el PP, incapaz de adoptar las medidas valientes para cambiar el modelo económico, aunque se enfade a los 'poderosos'. La del PSPV ve a los nacionalistas como unos peligrosos talibanes, gente joven que no conoce la política en profundidad, que se queda con los titulares y no entra en la letra pequeña. Aventureros que piensan que gobernar consiste en imponer sus propuestas en lugar de llegar a acuerdos. Conceptos que encajan a la hora de buscar un adversario común, pero que esconden diferencias insalvablesde peso. Menos mal que cuando acaban los besos, los abrazos y el postureo, el agua y el aceite se imponen y sigue la fiesta.