SALVO, CONTIGO EMPEZÓ TODO

Amadeo Salvo fue la primera persona que gozó de la oportunidad de evitar el desastre deportivo que ahora mismo vive el Valencia. Lo tuvo en su mano. A su alcance. Entiendo la decisión del empresario de dejarse la piel por la venta a Peter Lim si de verdad creía que iba a solucionar los problemas económicos de la entidad de Mestalla. Pero Salvo se saltó uno de los principios básicos del fútbol. Una de las normas no escritas que al incumplirla garantiza el fracaso más absoluto. Salvo se plegó al capricho deportivo de Peter Lim y traicionó el consejo de su amigo Rufete, entonces máximo responsable del área técnica. Y ese fue el primer error, el primer paso de la descomposición. El 17 de junio de 2014, el entonces presidente del Valencia le comunicó a Juan Antonio Pizzi con su agente y su esposa como testigos que no seguiría al frente del equipo. «Te ha tocado», le dijo. Salvo ejecutó el plan de Lim y fue el primero en abrir la puerta a que las decisiones deportivas, las que tiene que tomar un hombre de fútbol, se decidieran a 15.000 kilómetros de distancia. Sin el tacto exigido. Un multimillonario singapurés, que todavía no era el dueño ante notario del club, decidió sin tener ni idea de fútbol cuál era la persona que tenía que llevar las riendas de su proyecto desde el banquillo. «La cagada es de Jorge (Mendes)». Así se lo dijo Salvo a Pizzi y su agente para justificar el cambio de entrenador y la llegada de Nuno. Días antes, el presidente había abierto las puertas de su empresa al agente luso para diseñar el nuevo Valencia, con Rufete de testigo sin llegar a creerse el de Benejúzar que aquello sería su rejón de muerte. Al día siguiente de que LAS PROVINCIAS publicara aquella conversación, Salvo envió un emisario que vía telefónica apuntó que todo lo publicado era mentira. Él mismo se rectificó el pasado 9 de febrero de 2016 cuando reconoció que Lim le dijo que si Nuno no era el entrenador, no compraría el Valencia. Aquella fue la peor decisión de todas. El principio del fin del club. Salvo permitió que las decisiones deportivas se transformaran en el capricho de un accionista mayoritario. A partir de ese momento, desde el día que se abrió la veda, es en Singapur donde se decide el futuro del club, tanto en la vertiente económica como en la deportiva. Aquel día quizá fue cuando Salvo debió abrir los ojos, visionar el futuro y concluir que era imposible alcanzar la estabilidad deportiva si las decisiones se tomaban sin el rigor exigido. Aquel fue el gran error de Amadeo Salvo, el de traicionar los principios básicos del fútbol, el de regalar un club para transformarlo en capricho. Si accede, para el 20 de febrero, hay una pregunta obligada: «Señor Salvo, ¿por qué permitió que las decisiones deportivas las tomara alguien que no tiene ni idea de fútbol?» Falta la respuesta.