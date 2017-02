REGALO DE SAN VALENTÍN

Coincidiendo con su décimo aniversario de boda a Natalia le apetece hacerle a su marido un presente especial. Tras descartar reloj, gemelos y viaje por evidentes y tópicos le dice, durante una cena, que su regalo consiste en satisfacer la fantasía erótica que él prefiera. Él sonríe entre sorprendido y complacido, apura su copa de vino, se sirve otra más y, tras meditar unos segundos en silencio jugueteando con una miga de pan, mira a su esposa y le dice, «tengo dos a escoger. Me gustaría practicar sexo anal o bien hacer un trío». Natalia estira el brazo hasta su copa, la rodea con los dedos y se la lleva a los labios tratando de adivinar si ha entendido bien. «¿Qué?», se escucha decir esperando una carcajada de su marido que aclare la broma. Él apoya las dos manos en la mesa, se aproxima hasta ella con mirada traviesa y le dice en tono cómplice, «a ver, no hay por qué elegir, pueden ser los dos». Ella, que había imaginado una noche de hotel con jacuzzi, unas medias con liguero o un provocativo juguete sexual, se entera en esa cena que su marido, de talante conservador, se guarda para sí el deseo de tomarla por la gruta prohibida o, y aquí nota que su mente empieza a colapsar, de embarcarse junto a ella en una historia de sexo grupal. «El trío, ¿sería con un hombre o una mujer?», no puede controlar su curiosidad. «Sin duda con una mujer, yo no podría verte con otro. Además con un tío no sabría qué hacer», contesta él. Natalia se pregunta por la extraña relación que rige la carnalidad masculina, una conexión que además de retorcida le resulta ahora sexista. «Mi condición es que sea con un hombre. Y ¿cómo era tu frase? Así a la hora de dar placer no tendrá que escoger, lo podrá hacer con los dos», concluye mientras su marido se remueve en la silla imaginando la escena.