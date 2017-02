Referéndums

Por manifiesto desinterés, Dios me libre de opinar sobre cuestiones de partidos políticos del presente. Las palabras de Antonio Montiel, que sabe y ha enseñado Derecho Constitucional y Teoría Política, están más próximas al aplauso académico que al perdón partidario. No ha dejado de explicar una obviedad. Ángel Garrorena publicó con ocasión del referéndum para la reforma política, un espléndido trabajo, hace más de 40 años, 'Teoría y práctica española del referéndum', en el que definía la tensión entre los dos modelos de democracia, la democracia directa y la democracia representativa, con sus orígenes, fuentes y autores de referencia, y alertaba de cosas obvias, como que acudir a la figura del referéndum era «un instrumento de especial predilección para los líderes autoritarios». Los ejemplos de entonces hoy nos son añejos. De Gaulle, Franco, Fernando Marcos en Filipinas, los coroneles golpistas de Grecia o Boumedian en Argelia. Muchas son las motivaciones del recurso autoritario a la democracia directa: ideológicas; técnicas y correctivas de Parlamentos ineficaces; o simplemente autoritarias desde el punto de vista táctico. Todas ellas incluyen siempre una apelación al yo o la nada, una intensa personalización, un planteamiento autoritario que explota el miedo a la catástrofe, y un uso sin matices de la propaganda oficial y la fontanería. Pretenden, como pretender algunos, que la prevención hacia ciertas prácticas de la democracia directa es rancio, supone olvidar aquello que decía alguien poco sospechoso como Jiménez de Asúa durante la II República: «En Suiza fue el referéndum quien estableció la pena de muerte y quien impidió el avance de las leyes sociales». Pero hay algunos que se sitúan del lado de la democracia directa o de la democracia representativa, según salgan los números. Eso no está bien. Garrorena lo explicaba con una cruel litografía del siglo XIX de Honoré Daumier, que incluía un diálogo entre un aldeano y un alcalde: «Señor alcalde ¿qué es un plebiscito?, preguntaba el aldeano. Y contestaba el alcalde: Es una palabra latina que quiere decir sí». Me parece que muchos piensan en la bondad de la democracia directa, y en la apelación al referéndum, sólo si salen los números y la respuesta es sí. A mí me gusta la democracia representativa. La clásica y aburrida. La que permite componer intereses, y no los aplasta bajo la losa de la voluntad general del pueblo o de la nación. La que reclama que trabajen los representantes, y no que nos trasladen la responsabilidad de los problemas. Me dan miedo los caudillismos, la tentación del cesarismo, y la consideración de la política en clave egoísta del «o yo o nada». Los referéndums los carga el diablo, salvo que sean convocados muy maniatados, en estricta observancia de aquella letra de Raimon, «qui pregunta ja respon». Si hubiera una consulta sobre si queremos «més jornal i menys faena» estoy convencido del resultado. Ese sería el referéndum ideal. Seguro que sale sí.