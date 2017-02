No sé a cuántas mujeres habrá violado la Policía. Con porra o sin porra. Más que a hombres, estoy segura. François Hollande se ha fotografiado visitando a Théo, el joven que denunció una agresión por parte de cuatro policías durante un registro (fue sodomizado con la defensa). Claro que el presidente francés ha ido al hospital en pos de la paz social, pero cualquier cosa que les pase a los hombres siempre es más importante. Sólo hay que ver el caso del pianista James Rhodes y su libro 'Instrumental', donde cuenta los abusos sexuales que sufrió de niño. Como si a Billie Holyday o a tantas otras no las hubieran violado. A Rhodes, un pianista mediocre, ha ido a verlo gente que no lo conocería si no lo hubieran violado y lo hubiera contado. A las mujeres y niñas nos llevan violando toda la vida. La masculinidad sigue siendo una especie de nobleza (en la violación o cocinando). Lo mismo puede ser distinto dependiendo de a quién le pase.