PLOMA, TINTER I SECANT

Soc dels que encara en l'escola primària usaren cató i pissarreta. L'un per aprendre a llegir i l'atra per a escriure o dibuixar. I és que abans, no usaven els menudets -cagonets els dien- ni llapiceres ni llibretes. Aixina que el mestre es posava al costat de l'encerat, enfront dels alumnes, i començava, primer, demanant silenci; després, atenció. Anàvem fent-li cas, perque el regle es mostrava prop. També tenia en la mà un troç de clarió; nosatres, cató obert a punt de llegir, clarament, i poquet a poquet; la pissarreta, preparada per a escriure espaïet. Calia agafar bona lletra, eixa que més tart nos exegirien en secundària i en qualsevol despaig on u volguera entrar. Caligrafia que qualsevol mestre dominava i obligava imitar-la. Assignatura que nos va impartir, a la fi dels 40 en el Magisteri de Valéncia don Silveri Palafox Boix -excelent pedagoc qui nos feu usar ploma i tinter -i també paper secant, a fi de no emborronar els nostres treballs caligràfics. Ara, ya no sé si s'ensenya eixa matèria, perque tant professors com alumnes, usen bolis i ordenadors. Plomes, poques. Eixes en les que escrivien, pel 1947, en LAS PROVINCIAS: D. Lucas Ferrer, copiant al dictat de don Teodor Llorente, memòries sucoses; D. Martí Domínguez, editorials valents defenent a Valéncia; D. Vicent Badía, temes agrícolas; D. Rufino García sobre l'actualitat religiosa; D. Dionisio Domínguez, de coloms i Poblats Marítims; D. Eduart López-Chavarri, de música. Només en els títuls de les notícies, solies vore lletra manuscrita, ya que tots els demés redactors empleaven la màquina d'escriure. Rarament aplegava a la taula de correcció -on Ferrer Pastor i yo estàvem- text que no estiguera mecanografiat. Sols les dècimes del «Bon dia» de Roc (que no era atre que Vicent Andrés Estellés), qui les escrivia en un trocet de paper en lletra ben menuda- i, de tart en tart, alguna crònica de don Vicent Calvo Acacio, en escritura plana com la mar en calma. Nosatres en correcció usàrem molt de temps tinta, tinter i plomes. Eixes que nos racionava Rafael Marín no massa a sovint; aquelles de coroneta, les que en lloc de facilitar-te un bon escriure, te foradaven, per estar molt usades, el paper de la prova.