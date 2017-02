La mujer policía

Los sindicatos policiales denuncian discriminación sexual en la Comisaría Provincial de la Policía Nacional en Albacete. Según estos sindicatos, un responsable de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana ha dado «órdenes expresas» para que las agentes no presten servicio de patrulla por la calle, ya que duda de su capacidad para trasladar a posibles detenidos y teme que puedan suponer un riesgo. Esta información da pie a varias preguntas: ¿para qué se admiten mujeres policías si luego no se les permite realizar una función esencial, como es patrullar por la calle? ¿Hay datos estadísticos fiables que demuestren la afirmación de que las mujeres que patrullan a pie sufren más agresiones que los agentes masculinos, o de que se hayan escapado más detenidos debido a su menor capacidad física? En resumen, ¿qué pruebas hay de esa afirmación que define a las policías como un problema en vez de una solución?

Francamente, me extrañaría mucho que esas estadísticas existieran. Muchas de las riñas y agresiones que se producen en la vía pública pueden ser atemperadas con una hábil psicología, y las mujeres, mucho menos expuestas al cliché del policía como un 'tipo duro', bien pueden reconducir situaciones complejas antes de que lleguen a mayores. Por otra parte, como cualquiera sabe, una mujer bien entrenada puede ser sumamente efectiva en el control físico de alguien violento, ya que no se requiere de una gran fuerza sino de saber aplicar con eficacia y rapidez los movimientos de restricción adecuados. Eso, por no hablar de que hay chicas realmente fibrosas, que pueden dejar en ridículo a más de un engreído pasado de rosca.

Pero lo que más me llama la atención de esa noticia es su aroma a rancio, su visión de las mujeres como personas frágiles que no pueden afrontar situaciones de riesgo. Muchas de las mujeres policías que conozco (y son muchas) se han enfrentado a situaciones de violencia callejera, producto de broncas y borracheras, como no podría ser de otra forma dado lo que nos gusta la fiesta y el trasnochar. Más allá de sus buenas dotes en general para aplacar los ánimos, también saben ser expeditivas si la situación lo requiere; puedo dar fe.

La presencia de las mujeres en los cuerpos policiales es uno de los grandes avances de la sociedad igualitaria, pero también una de las mejores noticias para la propia policía desde hace decenios. Todas las policías ganan con mujeres entre sus miembros; son un reflejo de la vida social, porque hay también ciudadanas violentas, y aportan el plus de su psicología en la tarea compleja de apaciguar los ánimos y evitar males mayores. Su presencia aumenta la confianza del ciudadano en la Policía y disminuye la corrupción dentro del cuerpo. Ignoro exactamente lo que sucede en Albacete, pero las mujeres policías han contribuido a mejorar nuestra convivencia.