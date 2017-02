UN MACHOTE

Qué gustazo. Con el pecho inflado de gozo me sumergí anoche en el lecho en pleno extásis patriótico tras escuchar a ese muchacho de Podemos, uno que se llama Rafa Mayoral y que le lleva la carpeta de los apuntes a Pablo Iglesias, defender nuestra honra, nuestra dignidad, nuestra soberanía, nuestro espíritu indomable y montaraz. Don Pelayo, al lado de Rafa Mayoral, una verdadera nenaza. ¿Pero quién se cree Trump para indicar cómo debemos invertir los españoles en material militroncho?, bramó Mayoral la mar de machote con los ojos teñidos por una suerte de españolísima ira justiciera. Ya sabemos que Trump peca de bocachancla y que su bravuconería barata nos espanta, pero el actual presidente de los USA representa al país, le guste o no a Rafita, que paga la fiesta de la OTAN y parece que ya no desea seguir desenfundando la cartera con la velocidad de ese pistolero que fumigaba cuatreros al oeste del río Pecos. Trump se ha enfrascado en un carrusel de llamadas para ir avisando/sondeando al prójimo. A Rafa Mayoral le duele que Trump se atreva a introducir el hocico en nuestros asuntos (que no son tan nuestros, por otra parte, pues habrá que escuchar al socio paganini), sin embargo él y los suyos se permiten juzgar, criticar y condenar a Trump por el famoso muro y el resto de medidas que trata de imponer. Rafa Mayoral y los suyos, dotados de una gracia celestial y, cómo no, de una superioridad ética, pueden y deben fustigar al gran Satán blondo desposado con la hierática Melanie, pero si este reclama mayor colaboración financiera para defender los intereses comunes, saltan porque les han herido en lo más profundo de sus entrañas. Rajoy se portó, consideran, de un modo pelagatos pues no le retó a un duelo bajo un puente de Pontevedra. Menos mal que nos queda Mayoral. Y qué tranquilo duermo.